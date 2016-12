Define el futuro de Cayey

Uno de los alcaldes PPD más poderosos y veteranos pide trabajar mano a mano con nueva administración estatal

Las sólidas finanzas municipales, un liderato indiscutido entre los alcaldes del Partido Popular Democrático (PPD) y una sucesión de holgadas victorias electorales dieron a Rolando Ortiz la oportunidad de continuar al frente de los destinos de su pueblo para un sexto término.

La experiencia ganada en 20 años de mandato hablan por sí solas para quien fuera también representante entre 1993 al 1997 y pasó este proceso electoral sin apuros aunque ahora deberá hacerlo frente a una administración novoprogresista. Ortiz es el líder popular con mayor apoyo de su electorado entre los alcaldes populares y su lider por lo que tendrá que ser la voz cantante de los 45 municipios que dominó su partido ante el gobierno entrante. Este será su nuevo reto.

ER: Pasado el exigente período eleccionario, ¿cómo esta usted y el municipio?

Rolando Ortiz (RO): “Nos reunimos al día siguiente, después de la elección para redefinir estrategias de trabajo que son importantes y meritorias, entre estas, reconocer la existencia de la crisis fiscal, como esto puede afectar a los municipios y sus habitantes, la gente de las comunidades. Además cómo el gobierno y sus empleados podemos trabajar para que la crisis sea más llevadera, se pueda atender con mucha responsabilidad. En esa dirección hicimos un repaso de las tareas pendientes por cada uno de los proyectos más importantes. También hicimos repaso por la métrica de los servicios que ofrecemos. En Cayey todos los servicios se miden y sabemos con exactitud qué peticiones hace el pueblo y cual es el balance diario de esas peticiones para que se puedan atender con la mayor prontitud. Así también establecimos metas dirigidas a resolver la mayor parte de las boletas que son los instrumentos que el ciudadano cumplimenta para recibir los servicios. En esa dirección reconocimos que el tiempo que vivimos es un tiempo donde el cicudadano tiene que reconocer que tiene que ayudar al gobierno a ser gobierno. No solamente se trata de participar de los beneficios que tiene que gobierno sino que se trata también de trabajar en como colabora asumiendo ciertas responsabilidades que son fundamentales… cosas tan sencillas como dónde bota la basura.

El Municipio de Cayey gasta en promedio mil dólares diarios en recoger la basura que la gente tira en la calle. Además gasta como 2 millones de dólares en recoger la basura en las casas. Si los ciudadanos llevaran la basura hasta su casa, eso podría tener una reducción significativa en los gastos. Además de eso, asumir responsabilidades en la comunidad, asumiendo tareas. A veces hay personas que piden que se limpie frente a su casa cuando esa debe ser una tarea atendida por el ciudadano. También ayudar a reforestar a la ciudad es importante porque en la medida que se reforesta el clima es más agradable, se gasta menos recursos en desyerbar las áreas”.

“Tenemos un gobernador electo que el 60% de la población no apoya… la gente no está pensando en el estatus, está pensando en soluciones a la crisis”

ER: ¿Cómo vé a la nueva administración, dispuesta a colaborar con todos los sectores?

RO: “Es muy temprano para evaluar. Un asunto medular es que los tiempos reclaman que nos olvidemos de las tribus políticas y bandos que nos separan. Los tiempos reclaman que unamos fuerzas por el bien de todos. Pienso que el gobierno en minoría, nosotros, los que no formamos parte de la mayoría, tenemos que poner nuestros esfuerzos en ayudar al gobierno a producir resultados a favor de la familia. No creo en la fiscalización cruda. Yo creo que nosotros tenemos que mirar donde podemos colaborar con el gobierno para producir resultados. Estos próximos cuatro años no se trata ni de estadidad ni de independencia ni de Estado Libre Asociado, estos próximos cuatro años, de lo que se trata es de hacer gobierno para resolver la crisis fiscal del país. Tampoco vale adjudicar responsabilidades o culpas. Ya sabemos que hay una crisis y que han sido responsables líderes de ambos partidos… hay que reconocer que el presupuesto del país tiene un déficit de casi $4 mil millones de dólares…

La Junta (de Control Fiscal) le ha dicho a la administración entrante que su plan de crecimiento no puede tomar en consideración los fondos federales. Lo que quiere decir que los fondos provenientes de la Ley 154 que es el 4% que se le impone a las foráneas, que son $1900 millones no estarán disponibles, las deudas de las corporaciones, la Reforma de Salud, el Retiro… eso invita a una reflexión profunda para que todos, por encima de todas las consideraciones que nos pueden separar nos unamos a hacer gobierno junto al gobierno electo.”

ER: ¿Habrá repercusiones por el efecto de los aspirantes independientes en el futuro en como los partidos hacen sus campañas?

RO: “Este principio de siglo se parece mucho al principio del siglo pasado. Cada principio de siglo tiene características muy similares. Hubo una crisis, multiplicidad de partidos políticos. Es natural que frente a una crisis se multipliquen los partidos políticos. En el caso de Alexandra Lúgaro y Manuel Cidre, responden a la insatisfacción contra los partidos políticos tradicionales. Pienso que en el debate político nutren con ideas refrescantes el camino hacia las soluciones. El Partido Popular tiene que tomar eso en consideración y refrescar su ofrecimiento.

Hay algo interesante. Es la primera vez en mucho tiempo que tenemos un gobernador que el 60% de la población no lo apoya. Vimos también como la estadidad, que fue la bandera que levantó el gobernador electo, no recibió el apoyo del pueblo. Son datos interesantes que hay que analizar del punto de vista de como la gente está pensando en una crisis. La gente no está pensando en el estatus, está pensando en soluciones que puedan crear oportunidades para el proceso de evolución…”

ER ¿En qué falló o hizo bien la administración saliente?

RO: “El único error que yo le atribuyo a la administración de Alejandro García Padilla fue no haber comunicado la crisis porque desde el día uno se sabía que había una crisis, no se sabía la magnitud pero sabíamos que había una crisis, que se estaba trabajando para superarla. Pero el gobernador a la luz de la legislación vigente tiene limitaciones en cuanto a luso de fondos públicos para comunicar y no pudo comunicar la crisis para que el pueblo entendiera. Sin embargo ves que hay unos avances significativos que son medulares y fundamentales pero que la crisis opacó. Te puedo mencionar: Que Puerto Rico vio una merma en la actividad criminal… también en el turismo tuvo unos logros significativos que no comparan con ningún momento anterior, ha sido dramáticamente grande. En otro aspecto fundamental es en el área de la agricultura que ha tenido un despunte extraordinario. Albergamos la esperanza de que la administración entrante de coninuidad a edsos esfuerzos porque el desarrollo agrícola ha tenido una inversión positivamente dramática. Otro aspecto es lo relacionado al Departamento de la Familia que atendió la mayor cantidad de querellas, procesó y resumió lo que no se había atendido en el pasado, lo puso al día y logró destinar fondos federales bajo el programa de mercado familiar para que se le comprara la producción agrícola a nuestros agricultores, eso es un avance significativo. Además de que lográramos en los comedores escolares que la bandeja escolar aumentara el consumo de agricultura puertorriqueña, son temas que la crisis los opacó. El gobierno no pudo comunicar ni la magnitud de la crisis ni tampoco comunicar lo positivo. Vemos a un gobernador que de $72,000 millones que era la deuda, bajó a $69,000 millones…”

ER: ¿Aunque tiene una buena situación fiscal en Cayey, se está preparando para los efectos de los cambios de la Junta de Control Fiscal?

RO: “Los alcaldes nos hemos reunido con los mejores economistas y asesores financieros para hacerle una propuesta a la Junta sobre lo que debe ser la situación fiscal de los municipios y como se debe atender. En segundo lugar, la estructura contributiva del país… es una fórmula que va en contra de una serie de municipios, principalmente pequeños, esa fórmula pone en desventaja a municipios como Santa Isabel, Patillas, Salinas… no importa el alcalde que tengan, siempre van a tener dificultades económicas porque la forma que se distribuye la contribución obedece a que cuando se planificó esta estructura financiera se pensó en hacer asentamientos poblaciones y centros económicos… se logró ese propósito pero es hora ya de repensar esa fórmula para que sea más justa”.

ER: ¿Cuáles serán sus principales obras para el próximo cuatrienio?

RO: “El mejoramiento de nuestras escuelas. El proyecto más importante en sistemas de ransportación coleciva como la construcción de las rotondas que van a viabilizar que ese sistema de transportación sea efectivo. En la participación ciudadana queremos envolver a la ciudadanía en el trabajo de gobierno para hacer cosas en favor de todos. Vamos a terminar las canchas de balompié así como las de volibol. Vamos a hacer nuevos parques de pelota, nuevas canchas de baloncesto, vamos a mejorar la infraestructura existente y la estructura vial en las comunidades. Vamos a mejorar la calidad de servicios: tenemos un programa interesantísimo de asistencia social para ayudar a personas envejecientes que viven en condiciones de dificultad para que vean en el gobierno municipal un brazo de apoyo”.

ER: ¿Un mensaje de Navidad para su pueblo?

RO: “Que reconozcamos que la Navidad es el nacimiento del niño Dios, que lo vivamos en nuestros corazones, que usemos este tiempo para compartir, colaborar y reflexionar en beneficio de todos”.

