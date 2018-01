Dedican maratón Chicken Runners a Wilson Manuel Acosta

Por Luis Ernesto Berríos – Para El Regional

Su amor por el deporte, disciplina y compromiso ha llevado a Wilson Manuel Acosta Cruz, con tan sólo 17 años, a escalar peldaños inimaginables en el mundo deportivo nacional.

Acosta Cruz, comenzó a relacionarse con el deporte cuando cursaba el quinto grado de escuela elemental, donde practicaba el atletismo. También fue miembro del equipo de pequeñas ligas ” Pampers”.

La inspiración para entrar en campo deportivo fue su padre, Manuel Acosta, reconocido atleta salinense y profesor de educación fisica. Y su progenitora, Noitza Cruz, quien jugaba softball.

Wilson Manuel, es miembro de una familia distinguida y muy querida en el barrio Coco y el Municipio de Salinas. Sus abuelos paternos son los exprofesores, Wilson Acosta (fallecido), recordado líder comunitario, y Haydée Martínez.

El primer triunfo que obtuvo en un triatlón, una disciplina que combina natación, bicicleta y pista y campo, fue en 2014. En las competencias trialo de Rincón, donde obtuvo el primer lugar y se convirtió en el atleta más jóven en ganar ese premio.

En el 2015, cualificó para Los Juegos Centroamericanos Escolares en México, donde alcanzó el octavo lugar. En una concurrida competencia internacional.

“Fue un orgullo muy grande haber participado en esos juegos porque es como jugar en los Centroamericanos de adultos. Conocí atletas de todas partes del mundo”, sostuvo Wilson Manuel.

Un año más tarde (2016), el destacado deportista trajo para su pueblo de Salinas, medalla de oro y se convirtió en el campeón de Puerto Rico, en triatlón.

Por todas estas grandes ejecutorias deportivas, desempeño como Atleta del Año, de la rama masculina de Salinas y, por ser el atleta de mayor proyección y disciplina. El pasado sábado 6 de enero, Día de Los Reyes, se le dedicó, en su comunidad el Coco de Salinas, el Maratón Familiar del Pavo, en las competencias Chicken Runners, que celebra Eligió ” El Pollo” Padilla, el Día de Acción de Gracias; y este año por el paso del huracán María fue celebrado en días pasados.

“Es la primera vez que me dedican un evento deportivo y estoy presente. Me siento contento y muy orgulloso por todos los logros que he alcanzado”, concluyó.

