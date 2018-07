Dedican a Luis Ernesto Berríos González el 177 Aniversario de Salinas

EL REGIONAL

El Municipio de Salinas y su alcaldesa, Karilyn Bonilla Colón, dedicó al periodista Luis Ernesto Berríos González, el 177 Aniversario de la Fundación de Salinas.

Berríos fue reconocido en la celebración del Festival Internacional del Mojo Isleño de Salinas, el pasado domingo en el Paseo Ladi’s del mencionado pueblo.

“Tu representas al ciudadano ejemplar y al excelente profesional que enaltece la cultura y los valores de un pueblo. El gran compromiso con tu barrio El Coco, con Salinas y con Puerto Rico merece nuestra admiración. La Cuna del Mojo Isleño en su 177 aniversario se enorgullece en reconocer tu exitosa trayectoria como periodista y tu vocación de servir al prójimo contribuyendo grandemente a nuestra sociedad”, leyó en la proclama, que le entregó al destacado periodista salinense, la Primera Ejecutiva Municipal.

La semblanza que recoge su trayectoria de más de 25 años de ardua labor en el campo del periodismo y al servicio de la comunidad, fue presentada por el senador del Distrito de Guayama, Carlos Rodríguez Mateo.

El homenajeado tuvo palabras de elogio para la Alcaldesa de la Cuna del Mojo Isleño y reafirmó su orgullo salinense.

“Para mí es un honor recibir esta importante distinción. Agradezco profundamente a la Honorable Karilyn Bonilla Colón por este galardón que me confiere. Que se me dedique el 177 Aniversario de la Fundación de Salinas, es un orgullo muy grande porque amo a mi pueblo y a mi gente. Quien no tiene raíces no sabe de dónde viene ni a donde va…las mismas están bien cimentadas en mi adorado terruño de Salinas”.

Berríos dedicó el reconocimiento a sus familiares y amigos, especialmente a sus abuelos maternos, Santos González Rivera “Don Cuca”, quien falleció recientemente a sus 107 años de edad, y Clementina Ortiz; y a su progenitor, Santos Berríos Ortiz “Jelito”.

“De ellos aprendí el amor a Dios, a la familia, al prójimo y el compromiso de servicio por la comunidad. Me inculcaron la importancia de la humildad, respeto, honestidad y valores morales… aunque ya no están físicamente conmigo, su doctrina me dirige por un norte seguro”, subrayó el periodista salinense.

Luis Ernesto Berríos González estuvo acompañado por su tía, Yolanda María González, el cantautor Lou Briel, la gerente general de Radio Caribe 1540 AM, Conchi León, el vicepresidente de la Asamblea Municipal de Salinas, Roberto Quiñones, y el líder comunitario del Barrio Coco, Elvin Negrón.

