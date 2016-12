De oro el final de año para Mónica Puig frente a Sharapova

La medallista de oro en los Juegos Olímpicos de Río de Janerio 2016 Mónica Puig venció la noche del jueves en tres sets a dos (6-3, 1-6 y 10-6) a quien fuera la número uno en el mundo, María Sharapova, en la primera edición del “Mónica Puig Invitational” celebrado en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot ante una concurrida asistencia de 12,163 fieles.

Como si se disputara un ‘Grand Slam’ o un metálico en cualquier competencia internacional de envergadura, ambas tenistas mostraron sus habilidades sobre la cancha, a pesar de que Sharapova veía acción por primera vez luego de su suspensión de 15 meses impuesta a principios de este año por arrojar positivo a Meldonium.

El partido fue uno de exhibición, pero no impidió que tanto Puig como Sharapova, montaran un buen espectáculo deportivo. Además de jugar, las tenistas bailaron y hasta bromearon en medio del choque para el deleite de los puertorriqueños.

“Puerto Rico, gracias por ser mi paz, amor y todo. Me apoyaron cuando no era nadie y me siguen apoyando. Seguiré representando a Puerto Rico en cada evento alrededor del mundo, con mucho orgullo, mucha pasión. Puerto Rico, sin ti no soy nadie” expresó Puig a todos los que se dieron cita al evento.

De igual forma, Puig indicó por qué decidió traer a Sharapova para disputar este partido. “Ella no es tan solo una gran campeona y una embajadora en nuestro deporte, ella posee los valores que representan a una campeona. Es una gran persona”, indicó la boricua, no sin antes aclararle a Sharapova que trabajarán un poco en el baile.

Por su parte, Sharapova habló sobre el momento de regresar a juego frente a fanáticos. “Ha sido un tiempo largo desde que competí frente a fanáticos y jugar después de meses. Creo que hoy ha sido una combinación de varias cosas. Primero y más importante es por Mónica. Sin su carrera, y lo que ella logró en el verano en las Olimpiadas, ninguna estuviese aquí, así que gracias”, dijo Sharapova.

Abriendo el primer juego, Puig tuvo dos ventajas sobre la rusa. La boricua batalló con el problemas de dobles faltas al servicio. Finalmente, Puig se llevó ese primer juego, al igual que los siguientes dos choques, asumiendo el control 3-0.

Sharapova demostró porque es la medallista de plata en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y logró conquistar tres juegos consecutivos, empatando con Puig en el marcador (3-3). Y aunque Sharapova empató el set, la boricua demostró el ‘pica power’ y se alzó con los siguientes tres juegos para finalizar el parcial 6-3 a su favor.

Sharapova regresó a cancha para el segundo set dominando los primeros dos juegos del parcial. Puig por su parte, dominó el tercer juego, pero cayó (1-3) en el cuarto juego donde hubo dos empates. Puig no pudo hacer mucho ante Sharapova, quien dominó por completo durante el segundo set, llevándoselo 6-1. La rusa se estableció desde el inicio de cada juego, llevándose el primer punto de los siete partidos jugados.

A pesar de que requería jugarse un tercer set, se decidió momentos antes de comenzar el mismo, un jugar un partido de desempate o ‘tiebraker’. En ese desempate, Puig se mantuvo sobre su rival en todo momento, a pesar de dos empates.

Luego del evento deportivo, las luces del ‘Choliseo’ fueron apagadas, mientras que el cantautor Tito Auger entonó con una guitarra el éxito músical “Boricua en la Luna”, en el momento emotivo de la noche.

