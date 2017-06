Culminé la Superior, ¿Tomaré la mejor decisión?

Dra. Damalin Judith Díaz Suárez

Al culminar la Escuela Superior, nos preguntamos, entre esas ¿Con esta crisis económica vale la pena proseguir estudios universitarios?, ¿Por qué tengo que ir a la universidad? ¿Puedo ganar dinero o trabajar sin ir a la universidad? Sé que has escuchado de personas que dicen que con el tiempo en que estamos viviendo no vale la pena ir a la universidad, y prepararse, eso es completamente falso. Si se conocen muchas personas que nunca han ido a la universidad y son empresarios y con mucho dinero. Existen personas que han creado grandes empresas, que generan valor y riqueza, esto gracias a sus habilidades y conocimientos profesionales, pero también hay quienes han creado sus empresas desde cero, sin contar con un título universitario, tan solo valiéndose de su liderazgo o su habilidad natural para los negocios llegando a crear empresas multimillonarias. Muchos de estos empresarios “de oficio” empezaron sus negocios por necesidad, otros tuvieron alguien que les enseñase el camino y algunos porque sencillamente tenían la sangre de emprendedor corriendo por sus venas.

El éxito empresarial no tiene nada que ver con un título universitario, más importante que ese papel es que tengas una mentalidad empresarial y sangre de emprendedor corriendo por tus venas, por otro lado, te animo a que te esfuerces y vayas a la universidad y obtengas buenas calificaciones, porque todo en la vida suma y tiene sus recompensas. Yo te digo, eso es muy cierto, pero lamentablemente fue en otros tiempos que no son los tuyos. Si estás pensando que es muy difícil continuar los estudios, pensando que debes estar trabajando y ganando dinero, muchas veces esto trae consecuencias, se puede acabar el dinero, fracasos, malas decisiones, oportunidades de empleo y lo más lamentable sin una preparación profesional. Sin embargo, si una persona termina la superior y sigue con los estudios universitarios, tendrá a su alcance una variedad de trabajo más amplia y también ganará más dinero, dependiendo tu preparación y concentración. Recuerda lo que logres y será tuyo para toda la vida. A continuación las razones por la que debes proseguir para alcanzar una carrera universitaria y ser ese profesional que tanto mereces.

Mejores oportunidades de trabajo: Sin duda un título universitario te ayudará a destacarte cuando solicites un trabajo. Debido a las condiciones del mercado laboral, los empleadores requieren que los candidatos tengan estudios superiores.

Conocimientos útiles para la vida: El hecho de tener que aprender a organizar tu tiempo, disciplina y administración de dinero, te será útil en el futuro, en tu lugar de trabajo y en tu vida personal.

Red de contactos: Una de las más importantes para mí, a la hora de buscar un trabajo siempre es necesario, tener algunos conocidos, y que mejor que tus colegas de la universidad, si ya están trabajando te pueden hacer recomendaciones. Podrían hasta ser socios de negocios o los contactos más importante.

Diversión: Te tienes que aplicar a tus estudios, pero nunca olvidaras la diversión de la universidad. Disfrutarás de la vida social en el campus, y unas buenas maneras es formar parte de las asociaciones de estudiantes, periódico de la universidad y/o club cultural. Esta oportunidad te permite divertirte, conocer nuevas personas y crecer personalmente.

Logro personal: Ir a la universidad implica un sacrificio en cuanto al tiempo y dinero. Estudiarás por horas, días y noches para los exámenes, escribir trabajos, realizar proyectos y tomar clases que tal vez no te interesen mucho. Pero te sentirás muy orgulloso cuando recibas tu título el día de la graduación.

Te acercan al mundo real: La universidad te puede ayudar a saber la especialidad o el giro que queremos realmente tomar sobre nuestra profesión.

Oportunidad de viajar: Es una de las mejores razones, la mayoría de las universidades tienen opciones de intercambios a otras ciudades o países, por lo que podrías cursar un año de tu carrera en el exterior.

Darle un mejor futuro a tu familia. Hay muy buenas razones para pensar en ir a la universidad. Contesta como cierto o falso el siguiente cuestionario y luego revisa las respuestas.

1. Si ninguna persona de tu familia estudió en la universidad, tú tampoco podrás hacerlo. 2. Sólo las personas ricas pueden ir la universidad. 3. Todo lo que se enseña en la universidad se puede aprender en un empleo. 4. No debes ir a la universidad si no sabes qué quieres estudiar. 5. Si no tienes buenas calificaciones en la escuela, no puedes ir a la universidad. 6. No hace falta ir a la universidad para obtener un buen empleo. 7. Si no conoces los procedimientos para solicitar admisión a la universidad, no puedes asistir. Si marcaste todas faltas, estás preparado para comenzar tu Camino al Éxito. Estudia es tu mejor alternativa. Al final te sentirás orgulloso de ser quien eres. Felicidades a todos los Graduandos de Puerto Rico. Recuerda hoy eres un estudiante, mañana un profesional que hará historia”.

