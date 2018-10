¿Cuáles son las razones para vacunar a mi bebé?

Por CDT Atlanta

Proteger la salud de su hijo es muy importante para usted. Ponerle a su hijo todas las vacunas recomendadas antes de los dos años es la mejor manera de protegerlo de 14 enfermedades infantiles graves. Elija la vacunación: la defensa poderosa que es segura y de comprobada eficacia.

Criar un hijo implica que usted haría lo que sea necesario para ayudarlo a crecer sano y salvo. Lo cuida mientras él explora nuevos lugares y prepara la casa contra peligros potenciales para que sea segura para el bebé. Pero, ¿y los peligros que no se pueden ver y que pueden causar enfermedades graves, discapacidades e incluso la muerte de niños pequeños? Las vacunas le dan el poder de proteger a su bebé contra 14 enfermedades infantiles graves. Independientemente de los desafíos que se le presenten como padre, hay muchas razones para vacunar.

Las vacunas son uno de los principales logros de salud pública porque han reducido o incluso eliminado muchas enfermedades. Gracias a las vacunas, la mayoría de los padres jóvenes nunca ha visto los efectos devastadores que las enfermedades como la poliomielitis, el sarampión o la tosferina (pertussis) pueden tener en un niño, una familia o una comunidad. Es fácil pensar que estas son enfermedades del pasado, pero todavía existen. Los niños en los Estados Unidos aún pueden contraer (y contraen) algunas de estas enfermedades. De hecho, cuando las tasas de vacunación son bajas en una comunidad, no es raro que se produzca un brote.

Puede que usted nunca haya visto un caso de poliomielitis o difteria, pero estas enfermedades aún se presentan en otros países. Por ejemplo, el sarampión es raro en los Estados Unidos debido a la vacunación, pero sigue siendo común en el resto del mundo. Los viajeros no vacunados que se infecten cuando están en el extranjero fácilmente pueden traer enfermedades a los Estados Unidos.

Después de llegar a este país, el sarampión se puede transmitir rápidamente entre las personas no vacunadas. En el 2014, en los Estados Unidos hubo un número récord de casos de sarampión (667) y muchos se asociaron a casos traídos de las Filipinas, donde hubo un brote grande de esta enfermedad. La mayoría de estas personas no estaban vacunadas o no sabían si habían recibido la vacuna y casi todos los casos estuvieron asociados a viajes internacionales. Desde el 1 de enero al 14 de julio del 2018, se reportaron 107 personas con sarampión en 21 estados. La mayoría de quienes contrajeron sarampión no estaban vacunados.

Ponerle a su hijo todas las vacunas recomendadas antes de los dos años es la mejor manera de protegerlo de 14 enfermedades infantiles graves.

Las vacunas son la opción segura y de comprobada eficacia

En la actualidad, los Estados Unidos cuentan con el suministro de vacunas más seguras de su historia. Antes de que una vacuna sea aprobada y administrada a los niños, se hacen muchas pruebas.* Los científicos y profesionales médicos evalúan cuidadosamente toda la información disponible acerca de la vacuna para determinar su seguridad y eficacia.

A medida que se obtiene nueva información y datos científicos, se actualizan las recomendaciones sobre la vacuna.

Aunque su hijo pueda sentir algún dolor o malestar en el lugar de la inyección, esto es leve comparado con las complicaciones graves que pueden generar las enfermedades que estas vacunas previenen. Es muy raro que se presenten efectos secundarios graves por las vacunas. Sepa cómo hacer que la cita para vacunar a su hijo sea menos estresante para usted y para él.

