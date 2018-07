Crean fundación para ofrecer servicios a pacientes de cáncer en Salinas

Reinaldo Millán

Cuando a Marta Ivellise García Suárez, le diagnosticaron cáncer linfático, no lo podía creer. Pero batalló con gran valor para superar esa situación. Sin embargo, posteriormente el cáncer regresó y las posibilidades de vivir se reducían. Y decidió hacer una promesa. Que si se curaba por segunda vez, crearía una fundación para ayudar a los pacientes de cáncer.

García Suárez es una mujer fuerte, de una mirada seria y un hablar firme. No titubea, ni tampoco se amilana.

El cáncer la cogió mientras vivía sola, y esa experiencia tan dura, cruda y ruda, le brindó energía suficiente para salir adelante en su condición. Es paciente de cáncer. Sin embargo, se ha animado para ayudar a los demás.

“Cuando el médico me dijo en la segunda ocasión que si la primera fue difícil, más difícil sería la segunda, porque el cáncer a se había regado y todo eso, hice una promesa, si salía de esta, iba a ayudar a los demás, y así lo he hecho”, explicó la presidenta de la Fundación de Esperanza, INC, de Salinas.

Se trata de una organización que recibe donativo pero no ha manejado fondos públicos, tanto estatales, federales o municipales, sino aportaciones que reciben de las actividades que realizan, como fue la Pasarela de Esperanza que desarrollaron recientemente.

El grupo tiene unos 18 miembros, de vecinos de Salinas, de diversas edades, y se reúnen en la Biblioteca Municipal de ese pueblo costero, que se encuentra en la tercera posición en el renglón de lugares con mayor incidencia de cáncer.

Curiosamente, Salinas está en la franja desde Yabucoa hasta Cabo Rojo, zona de alta incidencia de cáncer, y donde están situadas industrias y proyectos energéticos como la termoeléctrica del barrio Aguirre.

“Nosotros ofrecemos servicios a los pacientes y a los cuidadores, que son quienes enfrentan una gran carga que a veces afecta sus emociones y hasta la espiritualidad”, expresó por su parte la vicepresidenta de la fundación, María Isabel Aponte, quien es sobreviviente de cáncer.

Aponte, indicó que ya han realizado dos pasarelas, tienen previsto desarrollar un torneo de dominó, para recaudar fondos y poder ofrecer los servicios, ya que además de acompañar a los pacientes, ofrecen ayuda monetaria.

Ambas se han echado sobre sus espaldas, junto a los otros miembros y un grupo de colaboradores y voluntarios la labor de respaldar a los cuidadores y acompañar a los pacientes solitarios.

