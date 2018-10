Convocan a Convención Anual de PRTESOL

EL REGIONAL

La región sureste cuenta con una vasta matrícula de maestros de escuelas bilingües. Muchos participan no solo de los seminarios del Departamento de Educación y de las organizaciones privadas educativas, sino también de clubes profesionales.

Es por ello que el presidente de la La Asociación profesional Puerto Rico Teachers of English to Speakers of Other Languages (PRTESOL), Dr. Aníbal Muñoz Claudio, anunció que la 45ta Convención Anual a celebrarse los días 2 y 3 de noviembre de 2018 en la Universidad del Turabo, Gurabo Puerto Rico.

La Convención, que lleva por tema Relevant and Resilient: ESL Educators Impacting their Communities, cuenta con más de 40 Conferenciantes, incluyendo la participación de 15 ponencias de Estados Unidos y otras de Colombia, Costa Rica, Islas Vírgenes y República Dominicana. De igual forma, destacados educadores locales compartirán sus ideas, estrategias de enseñanza y experiencias educativas de resiliencia e impacto comunitario.

Los maestros participantes podrán obtener hasta un máximo de 10 horas de educación continua, oportunidades de aprendizaje y desarrollo profesional y establecer contactos profesionales con sus colegas y pares.

El Hotel Four Points Sheraton en Caguas esta disponible para los que deseen alojamiento durante los dos días de Convención.

Para más información de registro y costos, favor de visitar la página www.prtesol.org o contactar directamente al Presidente, Dr. Aníbal Muñoz Claudio, al 787-299-5945 o al correo electrónico anibal.munoz@upr.edu.

