Contralora señala deficiencias en municipio de Salinas

La Contraloría de Puerto Rico emitió una opinión cualificada sobre las operaciones fiscales del Municipio de Salinas, que detallan 110 transferencias de crédito por $641,338, sin requerirle a la directora de Finanzas que emitiera las certificaciones de sobrantes.

Esta situación, que ya se había comentado en el Informe M-16-13 de 2016, puede ocasionar déficits en los fondos y limita la capacidad de pago para cumplir con los compromisos para los cuales se separaron los créditos de las partidas, de acuerdo con los auditores.

Por su parte, la alcaldesa Kariln Bonilla contestó en su reacción a la auditoría, que “según se desprende del propio hallazgo esta situación ocurrió hasta el año 2015, por lo que esta situación ya fue corregida. Se orientó al personal de finanzas sobre el proceso para poder realizar las transferencias y actualmente todas las transferencias de crédito que se autorizan llevan la certificación de sobrante requerida”.

La auditoría de siete hallazgos señala deficiencias y faltas de control con las recaudaciones, ya que la oficinista no tenía el nombramiento ni la autorización escrita para ejercer dicha función.

“Además, nuestros auditores no encontraron ni los funcionarios suministraron para examen, una libreta de recibos de las recaudaciones, informes de cuadres diarios ni copias de las hojas de depósitos efectuados en julio y agosto de 2015. Tampoco, el Municipio mantenía inventarios perpetuos de los cheques en blanco”, explicó la contralora Yesmín Valdivieso Galib.

El informe de 42 páginas, que cubre el periodo del 1 de julio de 2014 al 30 de junio de 2017, precisa que el 2016 al 2017, el Municipio no preparó el Informe Mensual de Ingresos y Desembolsos, y del 2015 al 2017 preparó un sólo Informe Mensual. A junio de 2017, el Informe Mensual reflejaba 67 fondos especiales con recursos económicos por $1.4 millones que habían permanecido inactivos por más de una década.

“Nuestros auditores encontraron que Salinas no mantiene los expedientes de las escrituras de compraventa, tasaciones, estudios de título y otros documentos, de 142 propiedades inmuebles de las 208 del Municipio. Además, el Garaje Municipal no mantiene un registro completo para cada vehículo y en los almacenes de piezas, accesorios y materiales de oficina, no se realizan inventarios perpetuos de la existencia de los suministros. Estas situaciones impiden mantener un control adecuado, propicia la comisión de errores e impide verificar la corrección de los gastos”, destaca el informe.

La auditoría establece que, contrario a la ley y reglamentación aplicable, la empleada que administra documentos públicos en Salinas, no está certificada ni ha tomado el adiestramiento para ejercer dichas funciones. Además, el archivo contiene documentos de los años ’90, la última disposición de documentos se realizó en el 2005, y las instalaciones no tienen salida de emergencia, detectores de humo ni ventilación. Situaciones similares sobre el archivo municipal, se habían señalado también en el Informe M-16-13 de 2016.

En la auditoría comenta que el Municipio de Salinas tiene déficits acumulados en el Fondo Operacional de $1.7 millones para el 2015, $3 millones para el 2016 y $4.3 millones para el 2017. El Informe Mensual de 2017 refleja que el Municipio incurrió en sobregiros ascendentes a $1.5 millones.

