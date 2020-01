Contralora publicó informes sobre auditorías a municipios en 2019

Reinaldo Millán

De los 41 informes que publicó la Oficina de la Contralora Yesmín Valdivieso Galib, seis fueron de municipios de la región sureste, encabezados por dos de Guayama, y uno de Patillas, Maunabo, Santa Isabel, y Salinas.

La Contralora señaló que en Guayama durante el periodo del 1 de enero de 2012 al 30 de septiembre de 2015, se realizó bajo el gobierno de la exalcaldesa Glorimari Jaime, una inversión millonaria de fondos para la implementación del ProgramGuayama Digital, sin obtener los beneficios esperados, así como deficiencias relacionadas con la formalización del contrato y su enmienda, y deficiencias relacionadas con la administración y preintervención de los pagos del contrato y su enmienda.

El otro informe de Guayama sobre el periodo del 1 de julio de 2014 al 30 de junio de 2017, correspondiente al alcalde Eduardo E. Cintrón Suárez, se concentró en recursos económicos inactivos en fondos por períodos prolongados, deficiencias relacionadas con la propiedad, y comentarios especiales pertinentes a déficit presupuestario en el Fondo Operacional y sobregiros en fondos, apropiación de fondos públicos por parte de una empleada municipal y estados financieros del Municipio sin opinión.

Por otro lado, el informe de la Contralora sobre Maunabo, que cubrió el periodo del 1 de enero de 2012 al 30 de junio de 2015, bajo el alcalde Jorge L. Márquez Pérez, detectó la contratación de una obra sin celebrar subasta pública; y otras deficiencias en obras, compras de bienes y servicios sin obtener las cotizaciones requeridas, y ausencia de una unidad de compras centralizada, el incumplimiento del envío de la certificación anual de notificación de pérdidas; y otras deficiencias sobre el manejo de la propiedad.

También encontró empleados asignados en destaque sin otorgar acuerdos escritos, falta de fiscalización por parte de la Unidad de Auditoría Interna, deficiencias con las actas de la Junta de Subastas; y reglamento de compras sin actualizar, un plan de clasificación y retribución no actualizado, y falta de un comité de reclutamiento, faltas de controles en las operaciones del Departamento de Obras Públicas Municipal, y reglamentación no aprobada y sin actualizar.

La Contralora también hizo comentarios especiales sobre una investigación no realizada de una querella contra una legisladora municipal y empleados clasificados como transitorios por períodos que excedían los términos establecidos por ley.

En junio la Contralora reveló la auditoría de Patillas correspondiente al periodo de 1 de julio de 2014 al 31 de agosto de 2017, bajo la administración del alcalde Norberto Soto Figueroa, con 7 hallazgos y cinco comentarios especiales.

La contralora detectó el incumplimiento de ley relacionado con el envío de informes mensuales de nóminas y puestos, deficiencias relacionadas con los balances no comprometidos de resoluciones conjuntas, y recursos económicos en otros fondos especiales con saldos inactivos por períodos prolongados , deficiencias relacionadas con los controles de los cheques en blanco, transferencias de crédito entre partidas sin las certificaciones de sobrantes requeridas, y no informadas a la Legislatura Municipal.

También detectó la falta de fiscalización por parte de la Unidad de Auditoría Interna, deficiencias relacionadas con la falta de controles en las operaciones del Garaje Municipal, así como inventarios físicos anuales de la propiedad mueble no realizados.

Los comentarios especiales se dirigieron a los déficits presupuestarios en el Fondo Operacional y falta de consignación de fondos para cubrirlos, pagos de acuerdos transaccionales por demandas en contra del Municipio por acciones disciplinarias, demandas civiles pendientes de resolución, medidas impuestas para atender la crisis fiscal del Municipio y recomendaciones no atendidas de los informes de auditoría anteriores.

En el mes de mayo, la Oficina de la Contralora, denunció 7 hallazgos, durante el periodo del 1 de julio de 2014 al 30 de junio de 2017, bajo la administración de la alcaldesa Karilyn Bonilla Colón, en Salinas.

Las deficiencias encontradas están relacionadas con las certificaciones de sobrantes; y transferencias de crédito informadas con tardanzas a la Legislatura Municipal y al comisionado de Asuntos Municipales, deficiencias relacionadas con las recaudaciones; documentos fiscales no encontrados; y faltas de controles con los cheques en blanco, informe fiscal no preparado, falta de expedientes de las propiedades inmuebles del Municipio, y otra deficiencia relacionada con los controles de la propiedad, falta de controles relacionados con los vehículos municipales y con los almacenes del Municipio, una empleada que ocupó el puesto de administradora de documentos sin tomar el adiestramiento básico y sin estar certificada para ejercer dichas funciones.

También se detectaron deficiencias relacionadas con la Oficina de Administración de Documentos Públicos del Municipio y recursos económicos en fondos especiales con saldos inactivos por períodos prolongados.

Los comentarios especiales de la Contralora se concentraron en los déficits presupuestarios en el Fondo Operacional; falta de consignación de fondos para cubrir déficits corrientes; y sobregiros en fondos municipales, y las demandas civiles pendientes de resolución.

La Contralora también emitió un informe sobre la auditoría que se realizó en Santa Isabel sobre el periodo del 1 de junio de 2014 al 30 de junio de 2017, bajo la administración del alcalde Enrique Questell Alvarado.

En dicho periodo se detectaron deficiencias relacionadas con las transferencias de crédito entre partidas presupuestarias , deficiencias relacionadas con los comprobantes de desembolso y sus justificantes, conciliaciones bancarias deficientes, así como deficiencias en el Informe Mensual de Ingresos, desembolsos, y los cheques en blanco, proyectos de resoluciones no remitidos a la Legislatura Municipal para aprobación, deficiencias relacionadas con las recaudaciones, deficiencias relacionadas con el fondo de caja menuda, recursos económicos en cuentas bancarias con saldos inactivos por períodos prolongados , deficiencias relacionadas con las inversiones, y falta de inventarios físicos anuales de la propiedad, y de los documentos que se guardan en el archivo inactivo.

Los comentarios se concentraron en los Déficits presupuestarios en el Fondo Operacional, y falta de consignación de fondos para cubrir los déficits corrientes, opiniones de abstención y cualificadas en auditorías de estados financieros, y demandas pendientes de resolución.

