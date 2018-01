Contralora dio a conocer hallazgos en pocos municipios del sureste

Reinaldo Millán

Con informes sobre la administración de fondos públicos en Guayama, Coamo, Maunabo y el Área Local del Suroeste, la Oficina de la Contralora, Yesmín Valdivieso concluyó el año, que afectado por el huracán María prácticamente dejó en la calle a los auditores que realizaban investigaciones en los municipios de la región suroeste donde los ayuntamientos resultaron afectado.

Con relación a Guayama, la Contraloría de Puerto Rico emitió una opinión advera sobre el manejo irregular de fondos públicos por parte de un recaudador auxiliar del municipio de Guayama, que presuntamente se aprovechó de su puesto para su propio beneficio y no entregó a los recaudadores oficiales, ni depositó en las cuentas bancarias del Municipio, fondos por $5,706.

“Nuestros auditores identificaron además que se tardaba hasta 145 días en hacerle llegar lo recaudado a los recaudadores oficiales”, destacó el informe.

Mientras tanto, en Coamo, la contralora identificó 16 hallazgos en dos informes, uno que destacó capital inicial sin recuperar por el Municipio, empresas municipales que operaban sin las licencias sanitarias requeridas por el Departamento de Salud, cargos bancarios por cheques pagados sin fondos y por sobregiros en las cuentas bancarias de las empresas municipales; y transferencia de fondos entre empresas municipales sin la aprobación de la Junta de Directores.

La contralora cuestionó además, la inversión en la compra de unas machinas de entretenimiento para las empresas municipales que no se habían recibido, cuentas por cobrar atrasadas, para las cuales no se realizaron gestiones de cobro, así como accidentes con vehículos municipales y desaparición o hurto de propiedad, para los cuales no se efectuaron las investigaciones administrativas requeridas.

Mientras tanto, en Maunabo, la contralora señaló déficits presupuestarios en el Fondo Operacional; sobregiros en dicho fondo; y cargos bancarios por cheques pagados sin fondos y por otros conceptos, préstamos realizados para el pago de deudas a entidades gubernamentales y privadas, y para cubrir deficiencias de efectivo; y atrasos en el pago de otras deudas, transferencias de crédito entre partidas sin las certificaciones de sobrantes requeridas y sin remitirse a la Legislatura Municipal, y otras remitidas pero no aprobadas por dicho cuerpo.

Mientras tanto, en lo que corresponde al Área Local de Desarrollo Laboral Sureste, se detectó el rembolso en exceso a un patrono por salarios pagados a participantes de un adiestramiento, y falta de certificaciones en los comprobantes de desembolso, pagos en exceso al máximo estipulado en un contrato de servicios legales, y contratos registrados y remitidos con tardanzas a la Oficina del Contralor y deficiencias relacionadas con la celebración de reuniones periódicas de la Junta de Desarrollo.

Se espera que en 2018, se publiquen informes relacionados con las auditorías a los municipios restantes de la región suroeste, así como del Área Local de Desarrollo Laboral Sureste.

