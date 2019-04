Continuarán las manifestaciones contra energía sucia

EL REGIONAL

Luego de que representantes de organizaciones y comunidades de Puerto Rico, piquetearan la semana pasada en Arlington, Virginia, contra los cuarteles generales de la empresa Applied Energy Systems (AES), los miembros de la Resistencia contra la quema de Carbón y sus Cenizas tóxicas (Resitencia RCC), adelantaron que seguirán realizando actividades de denuncia en el lugar que sea.

La semana pasada se unieron a la resistencia, representantes de la diáspora boricua y otras organizaciones de Estados Unidos.

El grupo insiste en denunciar que la empresa Applied Energy Systems (AES) ha creado una crisis humanitaria en Puerto Rico debido a la contaminación y envenenamiento que produce su planta de carbón establecida en el patio de nuestras comunidades, en el pueblo de Guayama, desde el 2002.

SIn embargo, ejecutivos de la empresa rechazan esa acusación, y afirman que el producto Agremax que se compone de cenizas y agua, no es contaminante.

Comunidades como Miramar, Puente de Jobos y Santa Ana de Guayama, en Puerto Rico, reciben todos los días el impacto del polvo de cenizas y de carbón que el viento arrastra hasta sus hogares, y obviamente hasta sus pulmones.

En estudios que ha realizado la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Puerto Rico en el 2016 y 2018, se demostró un incremento en distintas condiciones críticas en la salud de los residentes cercanos a la planta, entre estas, abortos, urticaria, problemas respiratorios y cardiovasculares. De igual forma, aumenta cada día las incidencias y muertes por cáncer.

“Demandamos la suspensión de cualquier negociación de parte del gobierno de Puerto Rico para darle a AES contratos adicionales, la total remoción de la montaña de cenizas tóxicas y de carbón que AES mantiene en su planta en Puerto Rico, que se monitoreé y se limpie todas las áreas contaminadas por el depósito de cenizas tóxicas, la remoción de las cenizas enterradas en nuestros suelos, que AES asuma su responsabilidad por el daño a la salud de las personas afectadas por sus operaciones, el cierre inmediato de la planta de carbón con participación ciudadana en ese proceso y que estos asesinos ambientales salgan de nuestro país”, expresó el grupo.

“Batallamos en Peñuelas, Humacao y Guayama contra AES, sus camiones y la represión del gobierno; nos manifestamos en muchos pueblos y frente a las agencias; hoy venimos a protestar a las puertas de la propia empresa AES y ante sus accionistas. Y le anunciamos a AES que seguiremos luchando por proteger nuestras familias, hogares y país…esta lucha sigue cueste lo que cueste”, agregaron.

Algunas de las organizaciones que apoyan la actividad son: A Call for Action y el Frente Independentista Boricua de New York, Sierra Club y Earthjustice de Washignton DC, CT Puerto Rican Agenda y la Iglesia Luterana Hope and Annandale de Virginia.

Por otro lado, y luego de que los ejecutivos de AES no fueran claros en sus expresiones sobre si dejarán el carbón como base para generar energía para el 2020, como alegó el gobernador Ricardo Roselló, los ambientalistas considerán que no se habla claro al pueblo.

“AES piensa que somos tontos. Ante la poca certeza de que se cumpla el anuncio del cierre de la planta de carbón, el pueblo tiene que seguir luchando para obligar su clausura, se detenga cualquier negociación para darle contratos adicionales a AES, que se remueva las montañas de cenizas y carbón de las instalaciones en Guayama, que se monitoreé y se limpien todas las áreas contaminadas con cenizas, que AES asuma su responsabilidad por el daño a la salud de las personas afectadas por sus operaciones y que se saque esa empresa corrupta del país”, declaró Víctor Alvarado Guzmán, del grupo Diálogo Ambiental.

