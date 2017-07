Continúa tus estudios, no te conviertas en “ninis”

Dra. Damalin Judith Díaz Suárez

Especialista en Niños con Problemas de Aprendizaje

Seguramente al leer este título te preguntarás y ¿qué es un Ninis?, pues un Ninis es una persona que ni estudia ni trabaja. Si has culminado la escuela superior, no te conviertas en Ninis, lucha por tus metas y sueños. No hay excusas de que eres pobre, que mis padres no tienen dinero. Existen becas, ayudas, ve a la Universidad y oriéntate y verás que encontrarás alternativas.

Publicidad

Algún día contaré mi historia y verás que si se puede. ¿Realmente crees que no trabajar ni estudiar es la gran vida? ¡Pues no! No hacer por tu vida todo el día no es nada grato y no sólo te afecta a ti, sino a toda tu familia y tu futuro. Son muchas las causas por las que alguien puede ser Ninis, desde extrema pobreza para no poder estudiar o simplemente poca voluntad de seguir hacia adelante. Pero tú que estás leyendo esto seguro tienes los recursos suficientes para estudiar y/o trabajar, ¡haz algo con tu vida y no seas un Ninis! Si por el momento te encuentras desempleado, no estudias o tuviste que dejar la escuela hay cinco pasos que puedes seguir para no caer en este mal:

1. No pierdas de vista tus objetivos No creo que tu sueño sea ser un haragán o un don nadie de por vida ¿o sí? (si es así debes buscar terapia urgente, esto no es normal). Seguramente sueñas con tener tu propio negocio o con desarrollar un oficio o profesión que te gusta. Si por el momento no tienes recursos para estudiar o poner un negocio propio, haz algo pequeño pero relacionado con lo que te gustaría ser.

2. Aprovecha y organiza cada día. Haz un calendario con tus metas laborales. Si quieres conseguir un trabajo en específico en un tiempo determinado, dedícate a tomar cursos básicos para colocarlos en tu currículum; redacta un currículum (Resume) impecable y lo próximo ve por lo que quieres.

3. Adquiere competencias. Hay cursos, talleres de todos los precios y de todas las modalidades, seguramente habrá alguno que te interese, no olvides que todos formarán parte de tu currículum o te ayudarán a aprender un nuevo oficio.

4. Analiza a tus conocidos. Busca personas que te pueden ayudar, te pueden ofrecer oportunidades (lo que te digo es, que uses tus contactos; es por tu bien).

5. ¡No te rindas! Si no pudiste entrar a la universidad, cosa que dudo ya que existen muchas ayudas actualmente para que puedas obtener un título universitario, busca un trabajo que te pueda ayudar a alcanzar tus metas, siempre habrá varias opciones. No te quedes en casa viendo cómo pasan las horas, el tiempo, viendo televisión y adicto a las novelas, crece y busca alternativas, visita un consejero de una universidad o de tu escuela siempre hay alguien que nos puede ayudar, apresúrate a buscarla si no quieres ser un Ninis.

La vida está llena de retos y todos serán difíciles pero de ti depende salir victorioso ¡Ánimo! y recuerdas no quiero que te conviertas en Ninis…. Siempre recuerda y eres un estudiante, mañana un profesional que hará historia..

Comments

comments