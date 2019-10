Consumidores apuntan a la compra de autos usados

EL REGIONAL

El gerente general de Autos Vega, Eduardo Vázquez Karma, confirmó que los consumidores puertorriqueños fuera del área metropolitana de San Juan, están buscando autos usados como alternativa de transporte.

Ante esta situación, Autos Vega, que opera en Guayama desde 1965 ha abierto un nuevo espacio para servicio de toda marca de automóviles, como parte de su oferta a los consumidores.

Autos Vega tiene concesionarios en Puerto Rico, cuatro en la Avenida Kennedy y el de Guayama, que fue el original en la isla.

“Llevamos operando desde 1965, el primero fue en Guayama, en San Juan nos especializamos en Ford, Lincoln, Volkswagen y la línea de camiones Lincoln y la línea de camiones Hino. En el área de Guayama el fuerte de nosotros es el de carro usados en todas la marcas”, expresó Vázquez Karma.

El pasado 5 de octubre, Autos Vega abrió el nuevo departamento de Servicio Quick Service, en Guayama, para ofrecer servicio a todo tipo de automóviles.

El local está situado en el concesionario de la carretera 3, kilómetro 141.9 de Guayama, y se ofrece cambio de aceite, pads de freno, cambio de Wiper Blades y además, baterías Motorcraft.

“Acabamos de inaugurar el Quick Service, ya tenemos el área de piezas, y abrimos servicio junto con Castrol, donde hacemos todo tipo de mantenimiento para todo tipo de marcas, trabajamos todas las macas, no solo la que nosotros representando”, explicó el gerente.

Autos Vega genera 8 empleos adicionales con el Quick Service, aspecto que se desarrolla debido al crecimiento económico positivo que se vislumbra para Guayama, donde están surgiendo nuevas empresas y espacios.

“Se ve un poquito de luz, en el área de los carros el año pasado tuvimos un buen año, y este año va a terminar fuerte pero no tanto como el año pasado, pero no ha bajado, y el sector que carros usados en la región de Guayama ha sido muy positivo. Va a seguir el crecimiento uy vamos a ver sui paramos esta recesión, no solo en Guayama sino en todo Puerto Rico. Nuestro fuerte en carros usados es en Guayama”, expresó Vázquez Karma.

