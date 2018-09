Consejos para protegerse en caso de inundación

EL REGIONAL

redaccion@elregionalpr.com

El Centro para el Control y Prevención de Enfermedades, (CDC por sus siglas en inglés) señaló que cada año, se producen más muertes debido a las inundaciones que a cualquier otro peligro relacionado con las tormentas.

De acuerdo con el CDC, la causa más común de muerte en las inundaciones es conducir un vehículo por aguas de inundación peligrosas.

Afortunadamente usted puede tomar medidas para protegerse y proteger a su familia y su casa.

Durante un aviso o una advertencia de inundación reúna suministros de emergencia.

Escuche su estación de radio o canal de televisión local para saber si hay novedades.

Tenga a mano sus registros de vacunación (o sepa el año en que se aplicó su última vacuna contra el tétanos).

Guarde los registros de vacunación en un recipiente a prueba de agua.

Prepare una reserva de alimentos y agua de emergencia. Tenga al menos 1 galón de agua por persona o mascota por día. Tenga una reserva para al menos 3 días. Y para un huracán como el de María, para 10 días.

Lleve adentro las cosas que tenga afuera (muebles de jardín, parrillas, botes de basura) o amárrelas bien a un lugar fijo.

Si parece necesario evacuar el lugar, corte el suministro de todos los servicios desde el interruptor o llave principal y cierre la válvula principal del gas.

Váyase de las áreas propensas a inundación: zonas bajas, cañones, arroyos o torrenteras, etc. (Recuerde: evite manejar por áreas inundadas y agua estancada).

Después de la inundació. Vecindario inundado. Si cuando regresa, encuentra que se su casa se inundó, use prácticas de limpieza seguras.

Evite manejar por áreas inundadas y agua estancada. Usted puede perder el control de su vehículo en tan solo seis pulgadas de agua.

No use el agua de la inundación para beber ni para lavar platos, cepillarse los dientes o preparar comida. Beba agua limpia y segura.

Si tuvo que evacuar su casa, regrese solo después de que las autoridades locales digan que sea seguro hacerlo.

Escuche las recomendaciones de las autoridades locales sobre uso del agua, para saber si su agua es segura para beber y bañarse.

Mientras esté en vigencia una recomendación sobre el uso del agua, use solamente agua embotellada, hervida o tratada para beber, cocinar, etc.

Si tiene dudas, bótelos. Bote todo alimento o agua embotellada que entre o pueda haber entrado en contacto con el agua de la inundación.

Prevenga las intoxicaciones por monóxido de carbono (CO). Use los generadores, como mínimo, a 20 pies de distancia de cualquier puerta, ventana o conducto de ventilación. Si usa una máquina de lavado a presión, asegúrese de que el motor quede afuera y que esté, como mínimo, a 20 pies de las puertas, ventanas o conductos de ventilación.

El daño inicial que causan las inundaciones no es el único riesgo. Las aguas estancadas de las inundaciones también pueden propagar enfermedades infecciosas, contener sustancias químicas peligrosas y causar lesiones.

Si cuando regresa, encuentra que se su casa se inundó, use prácticas de limpieza seguras. Retire y deseche los paneles de yeso y el material de aislamiento que se hayan contaminado con el agua de la inundación o con aguas residuales. Bote todos los artículos que no puedan lavarse ni limpiarse con una solución de cloro: los colchones, las almohadas, las alfombras, el almohadillado de las alfombras y los juguetes de peluche. Los propietarios de vivienda quizás quieran guardar temporalmente algunos artículos afuera de la casa hasta que puedan presentar las reclamaciones de seguro. Lea las recomendaciones de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA).

Las paredes, los pisos de superficie dura y muchas otras superficies de la casa deben limpiarse con agua y jabón, y desinfectarse con una solución preparada con una taza de cloro por cada cinco galones de agua.

Comments

comments