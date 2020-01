Consejos para desplazarnos con seguridad por carretera

EL REGIONAL

La Organización Mundial de la Salud hizo una serie de recomendaciones para la seguridad vial en los días festivos de fin de 2019 uy principios de 2020.

Los periodos de vacaciones son momentos de celebración, fiesta y diversión, pero también son periodos en los que se producen muchos accidentes mortales. El aumento del consumo de alcohol, junto con el tránsito denso y la distracción en las carreteras, a menudo causa más lesiones y muertes.

Aunque abordar este problema requiere acciones concertadas de los gobiernos, regulaciones efectivas y la aplicación de la ley, también hay algunas cosas que usted puede hacer para mantenerse a sí mismo y a su familia a salvo mientras están fuera de casa y durante las vacaciones.

Lleve siempre puesto el cinturón de seguridad. Usted tiene una probabilidad mucho mayor de sobrevivir a una colisión si usa cinturón de seguridad, el cual reduce el riesgo de muerte hasta en un 60%.

Todos los pasajeros del coche deben abrocharse el cinturón de seguridad en cada viaje, independientemente de su duración o destino. La OMS también recomienda sistemas de retención infantil adecuados para niños menores de 4 años y asientos elevados para niños mayores de hasta 10 años de edad o 135 cm de altura.

Restrinja el consumo de alcohol

El alcohol es un factor de riesgo importante para las lesiones y nunca debe mezclarse con los viajes por carretera. Incluso unos niveles bajos de consumo de alcohol se asocian con un aumento importante de los riesgos, ya sea en los desplazamientos a pie o en vehículos de dos o cuatro ruedas.

Siempre es más seguro no beber, pero si lo hace, no supere los límites recomendados; o mejor aún, asegúrese de organizar un transporte alternativo para usted y su familia.

Use el casco. En muchos países de ingresos bajos y medianos, los motociclistas y ciclistas representan más de la mitad de los heridos o muertos en las carreteras, siendo los traumatismos craneales la principal causa de muerte.

Si usted sufre un accidente, el uso correcto del casco —por el conductor de la bicicleta o motocicleta y por el pasajero— puede darle hasta un 40% más de probabilidades de sobrevivir.

El uso correcto del casco no solo significa asegurarse de que lo lleva puesto en todo momento cuando está en la carretera. También debe encajar y sujetarse correctamente, de modo que proporcione la mejor protección posible cuando sea necesario.

Vigile su velocidad. La velocidad excesiva o inapropiada contribuye a una de cada tres muertes por accidentes de tránsito. Cuanto mayor sea su velocidad, mayor será el riesgo de accidente y mayores las probabilidades de que dicho accidente le cueste la vida a alguien.

Con una velocidad de impacto de 80 km/h, la probabilidad de muerte en un choque es 20 veces mayor que a una velocidad de impacto de 30 km/h. Por tanto, disminuya su velocidad, conozca las normas de tránsito y respete siempre los límites de velocidad.

Evite las distracciones. Hay muchos tipos de distracciones que pueden llevar a la merma de las capacidades de conducción, pero la distracción causada por los teléfonos móviles es una preocupación particular y creciente.

Los conductores que utilizan teléfonos móviles tienen aproximadamente cuatro veces más probabilidades de verse involucrados en un accidente. Los teléfonos con dispositivo de manos libres no son mucho más seguros, y el envío de mensajes de texto multiplica el riesgo por más de veinte.

Así que asegúrese de que su teléfono esté en silencio y fuera de su alcance cuando esté conduciendo.

Promueva la seguridad vial

Por último, todo el mundo tiene un papel que desempeñar en la promoción de la seguridad vial y en la adopción de medidas para evitar los millones de muertes innecesarias por accidentes de tránsito que se producen no solo durante las vacaciones, sino todos los días de todos los años.

La OMS está ayudando a los países a aplicar una serie de medidas fundamentales para mejorar la seguridad vial de todas las personas. Entre ellas figuran la formulación y aplicación de leyes sobre el exceso de velocidad, la prevención de la conducción bajo los efectos del alcohol, y el uso de cinturones de seguridad, de cascos y de sistemas de retención para niños, así como reglamentaciones sobre los vehículos.

Los gobiernos también deben garantizar que la infraestructura vial y de transporte sea segura para los usuarios de las carreteras y los peatones, incluso mediante medidas tales como la construcción de aceras y carriles para bicicletas y la prestación de atención de emergencia para las víctimas de accidentes.

