Concientización sobre el cáncer de piel

La exposición a los rayos ultravioleta (UV) causa la mayoría de los casos de melanoma, el tipo de cáncer de piel más mortal. Para reducir su riesgo de cáncer de piel, proteja su piel del sol y evite el bronceado en interiores.

El Centro Nacional para la Prevención de Enfermedades Crónicas y Promoción de la Salud, recomienda que seplanifique cómo se protegerá del sol con estos consejos.

Busque la sombra, especialmente desde las últimas horas de la mañana hasta media tarde.

Vístase con ropa que le cubra los brazos y las piernas.

Use un sombrero de ala ancha que le proteja la cara, la cabeza, las orejas y el cuello.

Use lentes de sol que bloqueen tanto los rayos UVA como los UVB.

Use filtro solar con factor de protección (FPS) de 15 o más alto y que ofrezca protección contra los rayos UVA y los rayos UVB (protección de amplio espectro).

Recuerde volver a aplicarse filtro solar como mínimo cada dos horas y después de nadar, sudar o secarse con una toalla.

Datos breves sobre el cáncer de piel

El cáncer de piel es el cáncer más común en los Estados Unidos, e incluye diferentes tipos.

Los rayos del sol pueden dañar la piel desprotegida en solo 15 minutos.

Aunque el día esté fresco y nublado, usted necesita protección solar. Son los rayos del sol, no la temperatura, lo que causa el daño.

Cualquier persona puede tener cáncer de piel, pero algunos factores lo ponen en mayor riesgo, como tener un color de piel naturalmente más claro, antecedentes familiares de cáncer de piel y exponerse al sol durante las horas de trabajo y de esparcimiento.

El bronceado en interiores expone a los usuarios a dos tipos de rayos ultravioleta que dañan la piel y pueden causar cáncer.

Los signos más comunes de cáncer de piel son los cambios como la aparición de un bulto nuevo, tener una llaga que no sana o tener un lunar que cambia de aspecto.

