Comunidad de Carite reclama atención del gobierno

Reinaldo Millán

redacción@elregionalpr.com

Residentes de la Comunidad Carite de Guayama, organziados bajo Carite se levanta, reclamaron la atención de parte de las autoridades gubernamentales, ante la precariedad en la que los ha dejado el paso del huracán María a cinco meses de haber activado la emergencia.

Publicidad

El portavoz de la comunidad, Raúl Morales afirmó que “Guayama se ha olvidado de Carite, aquí se han olvidado de nosotros y no es justo que otros sectores hayan sido atendidos y a nuestra comunidad se le ha relegado”.

Morales encabezó una reunión vecinal para reclamar servicios, ya que su cuando llegó a Carite no había servicio de electricidad y tuvieron que trabajar para que ofrecieran los servicios y sus hijos se pudieran desarrollar.

“Nosotros somos ciudadanos y como ciudadanos nos toca reclamar nuestros derechos, y es importante señalar que los funcionarios públicos son nuestros empleados, y es un deber ciudadano reclamar.

“Hemos tardado en exigir. El jibaro ya no es analfabeta, y aunque no seamos parte de Cayey, y el alcalde sea nuestro amigo, porque somos de Guayama, tenemos que despertar, nuestros vecinos tienen que despertar, desde antes de Glorimari, nuestros vecinos no han despertado, por eso no tenemos luz”, manifestó.

“No queremos nada extraordinario, solo los servicios básicos, 12 millas para subir y bajar a Guayama, y la PR 179 necesita reparaciones. A esos oídos sordos tenemos una resolución, queremos una enmienda en los sectores de Carite, por lo menos Las Villas, para que nos traspasen a Cayey o no ofrezcan lo que nos corresponde que no es nada extraordinario”, expresó Morales.

Entre los reclamos que hacen los vecinos del lago Carite, se encuentran las labores de limpieza de las carreteras 179, 742 y 7741, ya que por esas vías transitan autobuses escolares, vehículos de la comunidad y de visitantes que tienen que tomar el lado izquierdo para poder pasar ante los desprendimientos del pavimento.

Del mismo modo exigen el recogido de escombros, recogido de basura, servicio de reciclaje, así como la repavimentación de las vías ante la gran cantidad de boquetes que han ocasionado daños a los automóviles.

Otro reclamo que realizaron es el de la vigilancia policial ante la oscuridad de las noches, y la presencia de vehículos sospechosos asechando el lugar.

También reclamaron la energización del sector así como el Barrio Las Cuevas, y además, exigieron el seguimiento a la planta de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados de la comunidad Farallón de Cayey, y las bombas que condicen hacia Carite.

Otro problema que confrontan es el hecho de que la Biblioteca, la cancha y el Centro Comunal deben ser habilitados nuevamente para el uso de la comunidad y los estudiantes, ya que están inoperantes.

Los residentes se reunieron con el representante Luis R. “Narmito” Ortiz Lugo, quien tomó nota de los reclamos, y prometió hacer gestiones a favor de los residentes.

Comments

comments