Comparten su experiencia con el cáncer

Alma Daisy Rodríguez López. Rolando Colón Colón. José Antonio Cockran Sánchez. Son sobrevivientes de cáncer que estarán este sábado en la pista Roberto Monroig de Guayama, compartiendo su lucha contra el cáncer. Son sobrevivientes con una vida intensa, vigorosa y valerosa que no dejan de luchar.

Rodríguez López es una enfermera que no olvida el 12 de junio de 2012, mes en el que suspendió citas médicas para viajar, a pesar del incómodo dolor, pero que después decidió quedarse. Su piel rosa, su cabello rojizo y su mirada intensa denotan el carácter intenso de una mujer que ha criado a dos hijas con infinito amor y completa entrega. Se hizo la prueba del PAP, y sangró.

Pero su fuerza es tal que no se deja amilanar por nada, ni siquiera el cáncer, por lo que mantiene una actitud vital, vigorosa y con gran voluntad.

“Cuando me preguntan yo siempre digo que estoy bien buena, si no me preguntan si tengo cáncer no van a saber que tengo cáncer. Mi oncólogo me dice que mi actitud es la de una reina de belleza y que tu crees que soy, yo soy una reina de belleza, y esa es la actitud porque todo depende de la actitud que llevemos”, relató Rodríguez López. Sigue luchando contra el cáncer.

Como voluntaria por mucho tiempo de Relevo por la Vida, tampoco recuerda la luminaria que realizaron para un joven en 2011, que luego falleció. La enfermera que notificó a sus padres del fallecimiento fue ella. “Esa enfermera era yo, y mi hija es la madre del chico que había fallecido, eso de verdad que terminé atacada porque es una cosa que se vive a diario”.

Es una mujer con gran entusiasmo, al punto de que no duda de participar en actividades multitudinarias como Relevo por la Vida, o en marchas contra el maltrato infantil. Su enorme vitalidad es contagiosa y se multiplica en otras vidas para construir una vereda, la de la esperanza.

Situación similar es la de Cockran Sánchez, residente en Patillas, que ha enfrentado el cáncer de mama con una gran valor, al punto de romper esquemas y estereotipos, ya que muchos prefieren quedarse callados ante esa enfermedad, pero el ha preferido compartir su experiencia para poder ayudar a otros y servir de ejemplo de lucha.

Cockran Sánchez, es un hombre alto y corpulento que muestra una sonrisa amable y un hablar pausado, que le permiten comunicarse con gran elocuencia y efectividad. Y sabe muy bien que no solo a él le ha afectado el proceso, sino también a su familia.

“Cuando en la familia hay un paciente de cáncer, todos tenemos cáncer”, relató Cockran Sánchez, al indicar que los cuidadores son los que sufren la implacable tempestad que se adentra en el paciente tras las terapias, donde sienten que arde su piel y desatan una furia incontenible.

Por su parte, Colón Colón, nieto de exalcalde Héctor Luis “Güi” Colón Mendoza, es padre de Kiomar y Victoria, de 4 y 2 años, respectivamente, fue paciente de Retinoblastoma, un raro tumor canceroso de la retina, que es causado por una mutación en un gen que controla la forma como las células se dividen. En consecuencia, las células se multiplican fuera de control y se vuelven cancerosas.

En aproximadamente la mitad de los casos, esta mutación se desarrolla en un niño cuya familia nunca ha tenido cáncer en el ojo. En otros casos, la mutación está presente en varios miembros de la familia. Si la mutación es hereditaria, existe un 50 por ciento de probabilidades de que los hijos de una persona afectada también tengan la mutación. Por lo tanto, estos niños tendrán un alto riesgo de desarrollar retinoblastoma.

El cáncer generalmente afecta a niños menores de 6 años. Se diagnostica con mayor frecuencia en niños entre 1 y 2 años.

“Soy sobreviviente y el mismo cáncer que yo tengo es heredable, y es uno de los pocos que una vez entra en la familia, tiene el 5 por ciento de tenerlo, es un tumor canceroso detrás de la retina. A mí se me detectó al año y en los dos ojos, y he podido presenciar en mis hijos, en Kiomar Sebastián que es a quien más le ha afectado”, expresó Colón Colón, quien cuenta con una maestría en Trabajo Social y un doctorado en Psicología, metas que se propuso para demostrar que a pesar de la situación se pudo superar.

Eso ocurrió en 1984, cuando tenía un año de edad, por lo que no recuerda muchas cosas, pero al enfrentarlo nuevamente a través de sus hijos, y su experiencia le ha dado la fortaleza para ayudar a sus hijos a sobrellevar el proceso, y comprender que también tendrán que enfrentar lo mismo que fue detectado en él.

“La noticia pude enfrentarla por mi experiencia, y fue más impactante en mi esposa”, explicó Colón Colón.

Todos son personas símbolo que participarán en Relevo por la Vida, este sábado en la pista Roberto Monroig de Guayama.

El Instituto Nacional del Cáncer, establece que el cáncer comienza en las células, que constituyen los ladrillos del cuerpo. Normalmente, el cuerpo forma células nuevas a medida que se necesitan para reemplazar a las células envejecidas que mueren. Algunas veces, este proceso no resulta ser el esperado. Crecen células nuevas que no son necesarias y las células envejecidas no mueren cuando deberían. Estas células adicionales pueden formar una masa llamada tumor. Los tumores pueden ser benignos o malignos. Los tumores benignos no son cáncer, mientras que los malignos sí lo son. Las células de los tumores malignos pueden invadir los tejidos cercanos. También pueden desprenderse y diseminarse a otras partes del cuerpo.

El cáncer no es solo una enfermedad, sino varias. Existen más de 100 tipos de cáncer. La mayoría de éstos se nombran por su lugar de origen. Por ejemplo, el cáncer de pulmón comienza en el pulmón y el cáncer de seno comienza en el seno. La diseminación de un cáncer desde una parte del cuerpo a otra se denomina metástasis. Los síntomas y el tratamiento dependen del tipo de cáncer y de lo avanzada que esté la enfermedad. La mayoría de los tratamientos incluye cirugía, radiación y/o quimioterapia. Algunos pueden también incluir terapia hormonal, inmunoterapia u otros tipos de terapia biológica, o trasplante de células madre.

