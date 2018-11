Coamo consigue doble victoria en la Coliceba

EL REGIONAL

redacion@elregionalpr.com

Los Illescanos de Coamo regresaron a la ruta ganadora al conseguir par de victorias sobre los Atenienses de Manatí, en la tercera jornada de la temporada regular de la Coliceba que se jugó el domingo..

Publicidad

Coamo fue el único equipo en ganar sus dos compromisos en la doble tanda dominical y ahora juega para 3-3, nivelado en el cuarto puesto con los Caciques de Orocovis.

En el juego matutino, los Illescanos vencieron 2-1 a los Atenienses (2-4) al marcar una carrera en el tope del séptimo episodio. Robert Cruz se apuntó la victoria en relevo y Ramón Garriga se adjudicó el salvamento. El segundo encuentro lo ganaron vía paliza con resultado 10-3.

Por su parte, los campeones defensores Tigres de Hatillo y los Mulos de Juncos perdieron sus respectivos invictos. No obstante, conservan el liderato con marca de 3-1. A primera hora, Hatillo superó 2-1 a Orocovis y el segundo juego se lo llevaron los Caciques con pizarra 8-4, con ‘grand slam’ de José Díaz.

Mientras, los Mulos vencieron 7-5 a los Jardineros de Aibonito (4-2) en el primer juego con buena labor del zurdo Orlando Díaz, quien tiró cuatro episodios. Luego, Aibonito reaccionó con cómoda victoria 14-4. Por los Jardineros, Francisco Rosario sacudió dos jonrones y Juan Santini aportó con un cuadrangular con las bases llenas.

En otro encuentro, los Tigres de Aguas Buenas (1-3) y Azucareros de Yabucoa (1-3) se apuntaron su primera victoria de la temporada. El primer partido lo ganó Aguas Buenas con resultado 8-1. El zurdo Christopher Carmona fue el ganador con cinco entradas lanzadas. Además, Andrés López y Ángel ‘Gallo’ Rosa pegaron sendos bambinazos.

El segundo desafío se lo llevaron los Azucareros de forma dramática con marcador 5-4, gracias a dos anotaciones en la parte baja de la novena entrada. La carrera de la victoria la impulsó Cel Yomar Ortiz mediante sencillo.

La Coliceba entrará a su cuarta fecha de acción el 2 de diciembre, con Hatillo en Coamo, Aibonito vs. Yabucoa, Manatí vs. Orocovis y Juncos en Aguas Buenas, desde las 10:00 am.

Comments

comments