CDC publica informes sobre vapeo y THC

La mayoría de los pacientes EVALI usaron productos que contienen THC ya que los nuevos casos continúan disminuyendo. Sin embargo, un pequeño porcentaje de casos que informan el uso de productos que no son de THC necesita más estudio.

Los CDC publicaron hoy dos informes sobre lesiones pulmonares relacionadas con el uso de productos de cigarrillos electrónicos o vapeo (EVALI), confirmando que la mayoría de los pacientes con EVALI informan que usan productos que contienen tetrahidrocannabinol (THC) y que los nuevos casos de EVALI han seguido disminuyendo con el tiempo.

Los dos informes aparecen en el Informe semanal de morbilidad y mortalidad de los CDC ( MMWR ).

El primer informe MMWR actualiza las características demográficas de los pacientes EVALI y las características de uso de sustancias autoinformadas.

A partir del 14 de enero, el 82% de los pacientes de EVALI en todo el país con datos disponibles informaron que usaban cigarrillos electrónicos o vapeadores que contenían THC, y el 57% informaron que usaban productos que contenían nicotina; El 33% informó el uso exclusivo de productos que contienen THC y el 14% informó el uso exclusivo de productos que contienen nicotina.

El informe también analizó datos actualizados sobre casos recientemente reportados a los CDC, así como visitas al departamento de emergencias a lo largo del tiempo relacionadas con productos de cigarrillos electrónicos o vapeo. Estos datos muestran que el brote de EVALI comenzó en junio de 2019 y alcanzó su punto máximo en septiembre de 2019. Desde entonces, el número de casos ha seguido disminuyendo, pero se siguen reportando nuevos casos y muertes.

“Estos informes se basan en el progreso científico continuo que los CDC y nuestros socios han hecho para reducir la cantidad de casos de EVALI”, dijo el director de los CDC, Robert R. Redfield, MD. “También es muy importante que sigamos haciendo todo lo posible para proteger Los estadounidenses, especialmente los jóvenes, por esta grave amenaza para la salud “.

El segundo informe MMWR resume las características de los pacientes EVALI en Illinois por sustancias utilizadas en productos de cigarrillos electrónicos o vapeo. El estudio encontró que, si bien la mayoría de los pacientes de Illinois EVALI informaron el uso de productos que contienen THC, un pequeño porcentaje no tenía evidencia de ningún uso de productos de cigarrillos electrónicos o vapeadores que contengan THC.

De 121 pacientes de EVALI entrevistados en Illinois, nueve informaron que usaban solo productos que contenían nicotina y no tenían ninguna indicación de uso de THC. Estos pacientes tenían más probabilidades de ser mayores y mujeres que los pacientes que informaron haber usado productos que contienen THC. Estos hallazgos respaldan datos anteriores que sugieren que si bien el THC que contiene cigarrillos electrónicos o vapeo, los productos y el acetato de vitamina E juegan un papel importante en el brote, la evidencia no es suficiente para descartar la contribución de otros productos químicos de interés, incluidos los productos químicos en cualquiera de los THC o productos que no son THC, en algunos de los casos EVALI reportados.

Una tercera publicación de los CDC, un icono externo decomentario, publicado hoy en New England Journal of Medicine , analiza aspectos clave del brote de EVALI y señala que es distinto de la epidemia en curso del uso de productos de cigarrillos electrónicos o vapeo entre los jóvenes de EE. UU. Este comentario también subraya que tanto el brote de EVALI como la epidemia de vapeo juvenil justifican una acción inmediata, decisiva e impulsada por la ciencia para proteger la salud pública, y que el enfoque de estas acciones debe apuntar a los impulsores subyacentes.

El brote de EVALI afecta principalmente a adultos jóvenes, está impulsado por el uso de productos que contienen THC de fuentes informales y está fuertemente relacionado con el acetato de vitamina E. En contraste, la epidemia de uso de productos de cigarrillo electrónico o vapeo juvenil afecta principalmente a los adolescentes, está impulsada por el uso de productos que contienen nicotina obtenidos principalmente de fuentes formales y ha sido causada por múltiples factores, incluida la publicidad, sabores atractivos, particularmente en productos basados en cartuchos y la disponibilidad de dispositivos fácilmente ocultables que brindan altos niveles de nicotina.

Los CDC y la FDA recomiendan que las personas no utilicen productos de cigarrillos electrónicos o vapeadores que contengan THC, en particular de fuentes informales como amigos, familiares, o distribuidores en persona o en línea.

El acetato de vitamina E no debe agregarse a ningún producto de cigarrillo electrónico o vaporizador. Además, las personas no deben agregar ninguna otra sustancia no prevista por el fabricante a los productos, incluidos los productos comprados en establecimientos minoristas.

Los adultos que usan cigarrillos electrónicos que contienen nicotina o productos de vapeo como alternativa a los cigarrillos no deben volver a fumar; deberían sopesar toda la información disponible y considerar el uso de medicamentos para dejar de fumar aprobados por la FDA. Deben comunicarse con su profesional de la salud si necesitan ayuda para dejar los productos de tabaco, incluidos los cigarrillos electrónicos, así como si tienen dudas sobre EVALI.

Los productos de cigarrillos electrónicos o vapeadores nunca deben ser utilizados por jóvenes, adultos jóvenes o mujeres embarazadas. Los adultos que actualmente no usan productos de tabaco no deben comenzar a usar cigarrillos electrónicos o productos de vapeo.

El uso de THC se ha asociado con una amplia gama de efectos sobre la salud, particularmente con el uso prolongado y frecuente. La mejor manera de evitar efectos potencialmente dañinos es no usar cigarrillos electrónicos o vapeadores que contengan THC.

Las personas que participan en el uso continuo de cannabis que conduce a una discapacidad o angustia significativa deben buscar tratamiento basado en evidencia por parte de un profesional de la salud.

Información adicional sobre EVALI está disponible en www.cdc.gov/lunginjury .

