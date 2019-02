CDC presenta nuevo informe Signos Vitales

EL REGIONAL

redaccion@elregionalpr.com

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), presentaron este lunes, el informe Signos Vitales que reportó un aumentó el consumo de tabaco entre los jóvenes durante el 2017-2018.

Publicidad

De este modo, se perdió el progreso logrado durante los pasados años, ya que 4.9 millones de estudiantes de escuela secundaria superior y media consumieron productos de tabaco en el 2018.

Aproximadamente 4.9 millones de estudiantes de escuela secundaria superior y media eran consumidores corrientes (que habían consumido en los últimos 30 días) de algún tipo de producto de tabaco en el 2018, lo cual representa un aumento de los 3.6 millones que lo eran en el 2017. Este aumento —impulsado por un rápido incremento en el uso de cigarrillos electrónicos— deshizo el progreso que se había logrado en la reducción del consumo de productos de tabaco entre los jóvenes, según la nueva edición del informe Signos Vitales publicado por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

Con la excepción de los cigarrillos electrónicos, no se hallaron cambios en cuanto al uso o consumo de otros productos de tabaco, incluidos los cigarrillos. El resultado es que hubo un aumento neto en el consumo general de productos de tabaco durante el 2017-2018. En el 2018 hubo 1.5 millones más de jóvenes que usaban cigarrillos electrónicos que en el 2017, y aquellos que los usaban, lo hacían con mayor frecuencia, según se informó previamente, en noviembre del 2018. El uso frecuente (durante más de 20 días en los últimos 30 días) de cigarrillos electrónicos aumentó del 20 % en el 2017 al 28 % en el 2018 entre los estudiantes de escuela secundaria superior que eran usuarios corrientes.

Más de 1 de cada 4 (27.1 %) estudiantes de escuela secundaria superior y aproximadamente 1 de cada 14 (7.2 %) de secundaria media eran usuarios corrientes de productos de tabaco en el 2018. Por quinto año consecutivo, los cigarrillos electrónicos fueron el producto de tabaco de mayor uso o consumo (20.8 %) entre los estudiantes de escuela secundaria superior, seguidos de los cigarrillos (8.1 %), los cigarros (7.6 %), el tabaco sin humo (5.9 %), los narguiles (4.1 %) y el tabaco para pipa (1.1 %). Entre los estudiantes de escuela secundaria media, los cigarrillos electrónicos fueron también el producto de tabaco de mayor uso o consumo (4.9 %), seguidos de los cigarrillos (1.8 %), el tabaco sin humo (1.8 %), los cigarros (1.6 %), los narguiles (1.2 %) y el tabaco para pipa (0.3 %).

Muchos usuarios jóvenes de productos de tabaco también usan o consumen varios productos. Entre los consumidores corrientes de tabaco, aproximadamente 2 de cada 5 (1.68 millones) estudiantes de escuela secundaria superior y 1 de cada 3 (270 000) de secundaria media usaron o consumieron dos o más productos de tabaco en el 2018. La combinación más común tanto entre los estudiantes de escuela secundaria superior como entre los de secundaria media fue la de cigarrillos electrónicos y cigarrillos regulares.

“El disparado aumento en el uso de cigarrillos electrónicos entre la gente joven a lo largo del año pasado amenaza con deshacer el progreso logrado en la reducción del consumo de tabaco entre los jóvenes. Está poniendo a una nueva generación de personas en riesgo de adicción a la nicotina”, dijo el director de los CDC, Robert R. Redfield, M.D.

Entre los estudiantes de escuela secundaria superior en el 2018, el 32.4 % de los de raza blanca no hispanos reportaron consumir algún producto de tabaco, así como el 21.7 % de los hispanos, el 18.4 % de los de otra raza no hispanos y el 17.4 % de los de raza negra no hispanos.

Entre los estudiantes de escuela secundaria media en el 2018, el 9.5 % de los hispanos reportaron consumir algún producto de tabaco, así como el 6.8 % de los de raza negra no hispanos, el 6.6 % de los de raza blanca no hispanos y el 3.8 % de los de otras razas no hispanos.

Por sexo, en el 2018, el uso de algún producto de tabaco, dos o más productos de tabaco, cigarrillos electrónicos, cigarrillos, cigarros, tabaco sin humo y tabaco para pipa fue más alto entre los estudiantes de escuela secundaria superior de sexo masculino que entre los de sexo femenino.

Por raza o grupo étnico, en el 2018, los cigarrillos electrónicos fueron el producto de mayor consumo entre todos los grupos raciales o étnicos, excepto el de estudiantes de secundaria superior de raza negra, entre quienes los cigarros fueron el producto más reportado.

El informe de Signos Vitales se basa en datos de la Encuesta Nacional del Tabaco entre los Jóvenes, 2011-2018, analizados por los CDC, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) y el Instituto Nacional del Cáncer (NCI). Esta encuesta anual evalúa el uso o consumo corriente de cigarrillos, cigarros, tabaco sin humo, cigarrillos electrónicos, narguiles, tabaco para pipa y bidis entre una muestra representativa a nivel nacional de estudiantes de escuela secundaria superior y media.

“Estos datos son un inquietante recordatorio del aumento desenfrenado en el uso de cigarrillos electrónicos entre los jóvenes. Temo que esta tendencia continuará en el 2019, y nos obligará a tomar algunas decisiones difíciles en cuanto a la situación regulatoria de los cigarrillos electrónicos”, anunció el comisionado de la FDA, Scott Gottlieb, M.D. “Ningún niño debería estar usando o consumiendo ningún producto de tabaco o producto que contenga nicotina, y nosotros tenemos el compromiso de revertir esta epidemia”, expresó.

Comments

comments