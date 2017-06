Cayey le puso fin a la dinastía de los Bravos de Cidra

Los Toritos de Cayey le pusieron punto final a la cadena de doce años consecutivos de campeones de la Sección Central que llevaban los Bravos de Cidra al derrotarlos y eliminarlos el pasado sábado en el elegante estadio Pedro Montañez de Cayey con marcador de 3-1 ante 4,936 fanáticos pagando, la mayor asistencia en el torneo de la Liga de Béisbol Superior Doble “A” en el 2017, y de esa forma dominar la serie en seis partidos (4-2).

El lanzador exgrandesligas Fernando “El Lobo” Cabrera se apuntó la victoria, su tercera en la serie, al completar las nueve entradas en cada uno de los tres choques que lanzó y fue seleccionado el Jugador Más Valioso.

Un total de 20,172 fanáticos asistieron a los seis partidos de la serie para un promedio por juego de 3,362. En Cayey asistieron a sus tres partidos locales un total de 12,371 para un promedio de 4,124. Mientras, en Cidra asistieron 7,801 en tres partidos para un promedio de 2,600.

Cayey gana su decimoséptimo campeonato seccional y el primero en la Sección Central desde el año 2000. De esos 17 campeonatos seccionales, 16 son en la Sección Central y uno en la Sección Sureste (2015).

En los seis partidos de la serie final, los Toritos batearon para promedio colectivo de .251 (191-48), sus lanzadores permitieron 12 carreras, todas limpias, para una efectividad colectiva de 2.08 y cometieron tres errores en la defensa.

Se destacaron a la ofensiva: Richard González .417 (24-10), 2CE, 5CA, 3H2. Rafael Sánchez .409 (22-9), 5CE, 2CA, 3H2. Jaime Ortiz .333 (6-2). Kevin Luciano .263 (19-5), 2CE, 1CA, 1HR. Bryan Colón .250 (24-6), 3CA, 2H2. Joiset Feliciano .250 (20-5), 5CE, 2CA, 2H2. Jan Arroyo .250 (16-4), 2CA. Brahiam Maldonado .190 (21-4), 2CE, 4CA, 2HR. Axel Vélez .105 (19-2), Erick Santiago .053 (19-1), 1CE.

Los lanzadores con decisiones fueron: Fernando Cabrera (3-0, 1.00 de efectividad, 2 bases por bolas, 25 ponches en 27 entradas). José Carlos Burgos (1-1, 2.84 de efectividad, 3 bases por bolas, un pelotazo, 17 ponches en 19 entradas). Elliot Correa (0-1),

Por otro lado, los Bravos batearon para promedio colectivo de .211 (190-40), sus lanzadores permitieron 20 carreras, 17 de ellas limpias, para una efectividad colectiva de 3.00 y cometieron siete errores.

Se destacaron a la ofensiva: José “Caco” Vázquez .389 (18-7), 2CE, 1CA, 1H2. Juan Carlos Díaz .286 (21-6), 3CA. Yomar Cruz .273 (22-6), 2CE, 1H2. Alex Colón .231 (13-3), 1CA. Jaime Ortiz .227 (22-5), 1CE, 3CA. Christian Otero .214 (14-3), 1CA, 1H2. Aldo Méndez .208 (24-5), 3CE, 2CA, 1H2, 1H3, 1HR. Luis Rodríguez .190 (21-4), 1CE. Hay que destacar que el guardabosque Francisco “Ati” Cruz, sólido candidato al galardón de Jugador Más Valioso a nivel nacional, no conectó imparables en 19 turnos oficiales.

Los lanzadores con decisiones fueron: Miguel Martínez (1-1, 1.23 de efectividad, 5 bases por bolas, 18 ponches en 22 entradas). Reggie Ortiz (1-0, 0.00 de efectividad, 3 ponches en 3.1 entradas). José Rodríguez (0-1, 9.00 de efectividad, un ponche en 3 entradas). Juan Carlos Burgos (0-2, 4.00 de efectividad, 7 bases por bolas, 6 ponches en 9.0 entradas).

El Carnaval de Campeones está programado para iniciar, en series de 7-4, el viernes, 7 de julio. Cayey (19-12) se une a Florida (21-6), Vega Alta (21-9), Lajas (21-10) y Fajardo (20-11) como los campeones seccionales clasificados. Hay que esperar que finalicen las series en las secciones Sur, Sureste y Noroeste para ver como finalmente será el pareo de los equipos. En ese Carnaval los campeones seccionales serán colocados en una tabla de posiciones de acuerdo a su récord global y se medirán el 8 vs. 1 , 7 vs. 2, 6 vs. 3, 5 vs. 4.

