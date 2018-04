Cayey en contra del cierre de escuelas

EL REGIONAL

redaccion@elregionalpr.com

Padres, madres, estudiantes y apoderados protestaron, en las escuelas elementales Miguel Meléndez Muñoz y Agustín Fernández colon, que serán dos de las 283 que deberán cerrar tras una decisión del Departamento de Educación (DE). El alcalde de Cayey, Rolando Ortiz Velázquez lamentó que personas ajenas a la cultura escolar de este municipio, desconozcan las necesidades de dichas comunidades.

Publicidad

“Es incomprensible es que el DE este decidido a cerrar seis escuelas en nuestra ciudad y las personas que viven el día a día en estos planteles no conozcan las razones para tomar la decisión. Padres, maestros y directores que se enteraron por las redes sociales que se iba a cerrar las escuelas es algo que es difícil de comprender, por eso estamos aquí solidarizándonos y expresando que estamos con ellos”, expresó el alcalde.

Los portavoces de las manifestaciones escolares señalaron que los parámetros para la decisión fueron “arbitrarios” y no se informó a los padres de los estudiantes. “Nosotros nos hemos enterado del propuesto cierre por la prensa. No pueden usar el tema de la matrícula como excusa, porque esta escuela tiene 245 estudiantes debidamente matriculados que no saben qué pasará con ellos”, declaró Bethzaly Fernández Ortiz, quien tiene dos niños estudiando en la elemental Miguel Meléndez Muñoz.

Agregó que “aquí no ha habido proceso alguno. Se alega que los 245 alumnos irían a parar a la escuela Virginia Vázquez Mendoza en Torito Plata, junto con otra escuela, la Agustín Fernández. De tener una escuela en perfecto estado, los quieren llevar a un lugar donde seguramente habrá hacinamiento”.

La vocera comentó que “el huracán María no hizo grandes estragos en la planta física, con excepción de una parte menor del techo de la cancha, que se puede reparar sin problema. Los ‘bleachers’ están en perfectas condiciones, como el resto de la escuela. Aquí el municipio de Cayey siempre nos ha ayudado con las brigadas de mantenimiento. Nuestro reclamo es serio y estamos militantes. Ayer estuvimos en el Capitolio y vamos a donde tengamos que ir para evitar el cierre”.

Elías Lamas, portavoz de los manifestantes de la comunidad escolar de la Escuela Elemental Agustín Fernández Colón de Cayey, aseguró que gran cantidad de nuestros estudiantes residen en los residenciales y llegan a la escuela caminando. “Por su nivel socioeconómico la mayoría de los padres no poseen vehículos de motor y escuela que se eligió como receptora, se encuentra al final de una urbanización. Actualmente, en esa comunidad donde está localizada la escuela, existen problemas de tráfico que se agravarán al añadir estudiantes de dos escuelas adicionales, ¿Quién entiende semejante decisión?”.

Con relación a los estudiantes de educación especial, el grupo manifestó que la Agustín Fernández Colón cuenta con salón para atender impedimentos múltiples con su debido equipo asistido, así como la atención de impedimentos múltiples y retardo mental adiestrable. “Estos niños cuentan además con sus baños especiales, ducha con agua caliente, área de cambio de pañales y área de terapia física”, alegaron.

Comments

comments