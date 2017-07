Cayey celebra que vuelve a sacar “A”

Cayey- El alcalde de Cayey, Lcdo. Rolando Ortiz Velázquez agradeció la colaboración y el trabajo de los líderes municipales, al concluir con nota de A, según revela una investigación del Centro de Integridad de Política Pública, reseñado en un diario nacional.

“La puntuación no es otra cosa que el esfuerzo y el resultado del trabajo de todos. No obstante, es importante destacar que la razón de la crisis en algunos de los municipios no se debe a la administración municipal,” subrayó el Alcalde, quien entiende que el gobierno central ha estrangulado la economía de los municipios con la imposición de múltiples impuestos y gastos, afectando la imagen, los servicios directos y finanzas de los mismos.

El Primer Ejecutivo de Cayey explicó que los municipios “existen desde que un grupo de personas habitaron un espacio en común. Nace de la misma naturaleza, del contacto humano, de la cercanía. No hubo que hacer ninguna Ley para eso. Por eso el gobierno central debe entender primero lo que es un municipio.”

Ortiz Velázquez abundó, a modo de ejemplo, casos de niños que necesitan espejuelos para poder ir a la escuela. “El gobierno central no está capacitado para atender mano a mano detalles como ese, porque sus procesos son largos e impersonales. Están aislados de la población, del campo, del barrio; en contraste, ¿qué Alcalde le diría que no a un niño que necesita espejuelos para poder estudiar?,” destacó y sustuvo, “Cuando a un ciudadano se le quema el hogar o necesita un procedimiento va a visitar al alcalde, dialoga directamente con él y hay que buscar cómo asistir a ese ciudadano. Por tanto, el alcalde de cada municipio es importante y es quien puede ver y atender de primera mano la necesidad y el dolor.”

En adición, cuando el estado deja de atender cargas que le corresponden, son los municipios quienes tienen que asumir dicha carga, para poder sostener la calidad de vida de los residentes. Esto suma un gasto extraordinario y demuestra falta de conocimiento sobre la función y los aportes de los municipios.

Lo que se debe hacer es ofrecerles más herramientas y alternativas a los municipios, opina el Lcdo. Rolando Ortiz Velázquez. Si los municipios no recogen la basura del País ¿Qué sucede? Tendríamos un problema de salubridad sin precedentes. “Si el gobernador no se sienta a dialogar con los alcaldes, si no entiende la viabilidad de los municipios, las familias puertorriqueñas estarán en desventaja. Porque los gobiernos municipales no podrán atender más sus necesidades y los servicios centrales son procesos lentos, impersonales y distantes,” concluyó Ortiz Velázquez.

Esta nota positiva, sin embargo, no se repitió en ningún otro pueblo de la región sureste, por el contrario, los resultados fueron opuestos en algunos casos por lo que la evaluación de los mismos y reacción de los alcaldes, procuraremos que estén disponibles en nuestra próxima edición.

