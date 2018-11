Casa Paoli anuncia su reapertura

EL REGIONAL

El sábado 1 de diciembre de 2018 la Casa Paoli del Centro de Investigaciones Folclóricas de Puerto Rico, Inc. celebrará el Día de la Solidaridad con la cultura desde las 9:00 a.m. hasta las 9:00 p. m.

Las actividades se iniciarán con recorridos guiados por las exposiciones permanentes, demostraciones de técnicas del grabado, conferencias: 12m.

La historia de los instrumentos tradicionales de Puerto Rico: la bordonúa y la vihuela (Lutier William Cumpiano); 1 p.m. Corsos en Puerto Rico: nuevas investigaciones (Dra. Marie Jean Paoletti de Casablanca); 3 p.m. El Dr. J. Emanuel Dufrasne González y su familia junto al Ing. Ramón Cintrón Velázquez presentaran el nuevo libro La plena puertorriqueña: nuevas fuentes para su estudio de Néstor Murray-Irizarry y Dufrasne González.

En un futuro cercano estará abierta la Sala de lectura y archivo Dr. Fernando Padilla Lugo contiene una considerable cantidad de material didáctico sobre historia, folclore y música.

La música también estará presente: 5 p.m. la Orquesta Jíbara Dr. Francisco López Cruz que presentará el programa Voces del pueblo en navidad y el largo evento finalizará a las 7 p.m. con el toque de plenas y boleros a cargo del grupo musical Patria y cultura.

También participarán escultores, artistas-pintores, artesanos, agricultores del Mercado de Productos Agrícolas de Ponce; Patria y cultura, el Taller Boricua de Nueva York y la Casa Paoli expondrán sus libros, camisetas, CD, DVD y materiales educativos. Este evento especial cuenta con el apoyo del Departamento de Arte y Cultura del Municipio Autónomo de Ponce.

La Casa Paoli del Centro de Investigaciones Folclóricas de Puerto Rico, Inc. reabre sus puertas después de siete años de estar cerrada al público.

A pesar de la difícil situación económica por la que atravesó esta institución en el pasado, se continuó trabajando con mucho ahínco en proyectos especiales educacionales para maestros, bibliotecarios, niños y jóvenes.

Además, se logró organizar los Amigos de Casa Paoli en Nueva York. Gracias al espíritu de solidaridad de su junta de directores, de los colaboradores en Puerto Rico. Gracias a los miembros de los Amigos de Casa Paoli en Nueva York se pudo restaurar la Casa Paoli, se reactivó el Proyecto MAIZ, se reorganizaron las cinco exposiciones permanentes en la sede del Centro: Sala Paoli, Herencia africana, Instrumentos musicales tradicionales de Puerto Rico, Galería de arte infantil y juvenil y la Obra gráfica de la Casa Paoli.

Además, Mayra Robles organizó el 1er. y 2do.Coloquio de Arte y Literatura Infantil y Juvenil. En estas etapas fue fundamental el donativo recibido de la Fundación Puertorriqueña de las Humanidades, La Fundación Luis Miranda Casañas, los Amigos de la Casa Paoli en Nueva York y el Puerto Rican Family Institute.

