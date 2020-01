Casa del Poeta se une a esfuerzos

EL REGIONAL

No solo han sido los artistas famosos internacionales los que se han unido a los esfuerzos por los damnificados por el terremoto del 7 de enero, y la continua actividad sísmica, sino que todo el que practica el arte, la música y la literatura, está enfocado en ayudar a los municipios de la zona de impacto.

Nora Cruz, presidenta de la Casa del Poeta Luis Palés Matos sede de la Liga de Poetas del Sur en Guayama, anunció que esa organización cultural está disponible para apoyar esfuerzos y recibir artículos de primera necesidad por coordinación previa.

“Acabo de salir de la zona de Ensenada, Guánica (Siberia). Me da mucha tristeza lo que se está viviendo en esta parte de Puerto Rico. Los vecinos y los organizadores comunitarios de este vecindario aquí me han dado permiso para lo siguiente sobre su situación. Siberia es un barrio muy marginado, y obviamente olvidado por los políticos ineptos de este país”, expresó Cruz.

“Todo el mundo está en la calle, ansiosos, tristes etc. Hay muchos niños, muchos ancianos y personas con necesidades especiales, una muchacha parapléjica etc. Bueno, realmente los suministros no les están llegando y está muy grave la situación. El alcalde de Guánica, quien vive a pasos de Siberia no ha llegado, una vez más confirmando lo mucho que los políticos odian a la gente empobrecida, entonces se organizaron los vecinos. Los líderes son José y Teresa y están a cargo de más de 300 personas”, agregó.

Los dirigentes expresaron que los amigos de la Casa del Poeta pueden colaboran con mosquiteros, repelente, artículos de primera necesidad, champú, jabones, pasta de dientes, medicamentos (panadol, etc), apoyo psicológico y juguetes para niño, entre otras cosas.

Además, pueden colaborar con agua potable, comida, pañales desechables para niños de 2, 4, 5 y 6 años, toallas húmedas para bebes, pañales de adulto de tamaño mediano, toallas húmedas para adultos, toallas sanitarias, Ensure, Leche Klim, bloqueador solar, lámparas solares, comida para perros, mantas, catres y carpas.

Cada día que pasa surge una nueva necesidad y las condiciones sanitarias se agravan, así como el aspecto mental, por lo que la cultura también es importante con el apoyo de personas que lean cuentos a los niños, declamen, canten y los entretengan, dentro de las circunstancias.

