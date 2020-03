Brilla Raphet en su concierto íntimo

Por Luis Ernesto Berríos

Para El Regional

El cantautor pepiniano, Raphet Rosado, brilló como en los viejos tiempo cuando fue proclamado ídolo de la juventud de los 80’ ; en el concierto íntimo que presentó, el pasado sábado, en el teatro Benito Fred Barreto de su pueblo natal San Sebastián.

Con su talento vocal y fuerza interpretativa, Raphet logró cautivar de principio a fin a la concurrida audiencia que se dio cita de distintas partes de la isla, entre estos los fans y presidentes de su fans club.

El carismático vocalista rememoró sus grandes éxitos, entre los que incluyó, Corazón a corazón, Todo o nada, Cuando no es contigo, No me engañes, Amándote, Qué quieres de mí, y Por tu amor (Tarzan Boy).

Fue dirigido y acompañado en la guitarra por Ángel Enrique Pérez, en el sonido Rafi Carrasquillo, y en la percusión Carlos Torres.

‘’Quiero agradecer a todos ustedes por estar presentes y acompañarme en esta noche tan especial para mí. Carlos Gardel dijo que veinte años no son nada y yo dijo que treinta tampoco porque eso hace que yo me retire y todavía ustedes me recuerdan, por eso el teatro está lleno a capacidad, muchas gracias’’, manifestó con emoción.

Además de las bellas interpretaciones de sus canciones que grabó en cinco producciones, demostró que aún conserva estilo y ritmo en las coreografías que hizo junto a la bailarina Denissa.

‘’Yo fui un ‘show men’ en el escenario, era el Ricky Martín y Chayanne de mi época porque lo que hacen ellos hoy, lo hice treinta años atrás’’.

Raphet fue uno de los pocos artistas que logró presentarse en el Club Caribe del Hotel Caribe Hilton.

‘’El productor Félix Luis Alegría, encargado de contratar los talentos para el hotel, vio potencial en mi porque cantaba y bailaba, y me presentó dos veces consecutivo en el Caribe Hilton, fue todo un éxito’’, recordó.

Por ser un cantante adelantado a su época no fue comprendido por su casa disquera, que quiso cambiar su estilo. Ese motivo lo llevó a poner fin a su carrera en el 1990 y trasladarse a la Ciudad de Nueva York, donde trabaja hace 27 años como supervisor de agentes federales para Homeland Security Customs and Border Protection.

El 30 de marzo del 2019, la Casa Pepiniana de la Cultura de San Sebastián le otorgó la Orden Ángel Mislán Huertas, destacado músico y compositor pepiano. Y el alcalde de San Sebastián, Javier Jiménez, le confirió una proclama donde reconoció su trayectoria artística.

