Billy Franki con Tributo Musical a José José y Sandro de América en Salinas

Por Luis Ernesto Berríos

Para El Regional

Emocionado de presentarse, por primera vez, en Salinas e interpretar las canciones que hicieron famosas José José y Sandro de América, se encuentra el joven actor y cantante, Billy Franki.

Publicidad

El vocalista se presentará este domingo a las 3:00 de la tarde, en el salón privado de La Frontera Bar & Grill de Salinas.

En su concierto “Dos Ídolos…una voz”, Franki estará acompañado por el maestro del piano, Jaime Umpierre.

“Es un honor para mi interpretar los éxitos de estos dos grandes cantantes. En mi adolescencia descubrí las canciones de José José cuando buscaba consuelo para mi primer desamor. En particular el tema “Amor Amor”. Sandro tuvo un gran impacto en mi, ya que nunca había visto un artista que fuera tan carismático, con una presencia escénica tan dominante y confiado. Más que nada Sandro dramatizaba e interpretaba la letra de una manera, que lograba comunicar emociones intensas”, sostuvo.

El vocalista conoció personalmente a Sandro cuando era un niño.

“Mi madre estaba tocando piano en el lobby del hotel donde Sandro se hospedaba, y este famoso cantante quedó fascinado con la técnica de Jazz de ella. Recuerdo que para un niño de ocho años, ver los bailes, intensidad y capacidad vocal de Sandro fue impactante además, que fue muy amable conmigo. Como resultado, he estado cantando estas canciones toda mi vida, y ahora gracias a La Frontera Bar & Grill en el pueblo de Salinas tengo la oportunidad de presentarlas en vivo”, manifestó.

Billy Franki es hijo del desaparecido cantante y stand up comic americano, Paul Franki, quien en los años setenta le abrió el show a Frankie Valli and the Four Seasons. Su madre es la reconocida pianista de Jazz y cantante, Marcy Ford.

“En casa siempre hay música. Tener padres artistas es divertido y, entre el sentido de humor de mi padre y la pasión musical de mi madre ha sido una vida interesante. Admito que la idea de este tributo fue de mi madre”.

El destacado cantante incursionó en el teatro musical en 2011, interpretando el papel de Judas en “Jesús Christ Superstar” en el Teatro Tapia. Un año más tarde protagonizó el musical “Willy Wonka and the Chocolate Factory”, en el Centro de Bellas Artes de Santurce; y en el 2013 participó en “Legally Blonde The Musical”.

Para mayor información sobre el evento musical se pueden comunicar al (939) 207-8830.

Comments

comments