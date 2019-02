Beverly Ramos: exponente de gloria en el San Blas

Por Josian Soto Nazario

El pasado domingo 3 de febrero nuestra máxima exponente del fondismo puertorriqueño Beverly Ramos Morales, se vistió de gloria al conquistar en la rama femenina la quincuagésima séptima edición del Medio Maratón San Blas que se corre anualmente por las calles de Coamo. Beverly no tan solo consiguió la victoria logrando superar a las competidoras extranjeras, sino que logró imponer una nueva marca nacional en la distancia de los 21.0975 kilómetros con registro de 1:15:50 dejando atrás la marca que ella misma había establecido en el año 2016 de 1:16:09.

La Trujillana de esta forma logro superar a la africana Margaret Troitich, la colombiana Carolina Tavares y la estadounidense Linsey Sherf. En un aparte con Ramos Morales, esta nos contestó lo siguiente:

¿Cómo te sientes luego de esa victoria con la carrera que realizaste?

Sentimientos de mucha alegría, no es fácil competir en el San Blas y hacer 1:15:50 y lograrlo ante competidoras extranjeras. Todos los factores estuvieron a mi favor; descanso, entrenamiento y concentración. El hecho de haber ganado en la categoría general, lo hace más especial el momento. Así que satisfecha con el resultado y disfrutándome el momento.

Esa marca que conseguiste realizar de 1:15:50. ¿Te habías propuesto mejorar tu mejor registro que era de 1:16:09?

Si, tenía como meta mejorar la marca y el hecho de lograr detener el reloj en 1:15:50 y en el tipo de ruta en que se corrió el Medio Maratón San Blas, lo hace bien significativo. Los técnicos del fondismo han descrito esa ruta como una de las más difíciles.

¿A lo largo de los 21 kilómetros como te sentiste, pudiste desarrollar tu plan de carrera?

Pensé que las otras corredoras iban a salir a correr e implantar su paso, pero no fue así. Entonces decidí yo marcar el paso durante la carrera. Estas se sentaron a correr detrás de Mí para ellas ser más económicas, pero gracias a Dios puede controlar la situación. Tuve mí plan pero siempre uno tiene que llevar más de una plan por si el plan principal no es el que se puede implantar. Constantemente tuve cierta presión de la corredora africana Margaret Troutich y al comienzo de la subida en la cuesta del Ajoguillo se acercó Carolina Tavares. No obstante pude mantener la concentración y la calma y continuar el plan que me había trazado. La carrera, aunque me tocó a mí marcar el paso fue una bien competitiva que vino a definirse en los últimos dos Kilómetros.

El año pasado participaste en el Medio Maratón San Blas donde no incluyo corredores internacionales, después de los azotes de los huracanes Irma y María que provocaron la modificación de la ruta por el cierre temporero de un tramo en la carretera 14. ¿Cómo te beneficio si en algo el haber recorrido la ruta el año 2018?

Claro que sí, me ayudó mucho ver corrido en la edición de 2018, donde se utilizó esta misma ruta y ya la conocía. El año pasado realicé un registro de una 1:20 y este año logre bajar sobre 4 minutos que representan básicamente correr un kilómetro. También me ayudó mucho ver corrido las 10 millas del Fun Run José Elias “Chelias” De Jesús en enero donde me permitió conocer mejor la ruta y planificar la carrera. En esa carrera de 10 millas aunque no se corren los primeros 5 kilómetros te ayuda a conocer mejor la ruta y planificar la carrera.

¿Cómo compara esta ruta modificada con la ruta tradicional, si pudiéramos llamarla así?

La ruta tradicional es mejor que la ruta modificada. En la ruta anterior se corre más rápido, los primeros 10 kilómetros. En la ruta tradicional yo corrí en ediciones anteriores los primeros 10 kilómetros en 34:30 aproximadamente mientras que en la ruta nueva, utilizada en esta edición de 2019 pase los primeros 10 kilómetros en 35:10. En la ruta tradicional se comienza a subir aproximadamente en el kilómetro 8 mientras es esta ruta se comienza a subir desde el kilómetro 3 y con subidas algo exigentes.

¿Entiendes que la temperatura que albergo la carrera en la mañana del domingo jugo un papel favorable en tu desempeño?

La temperatura estuvo muy buena y te permite correr más cómodo, te deshidratas más tarde, la temperatura de la carretera no se calienta como cuando corres en horas de la tarde donde se genera demasiado calor.

¿Crees que se deba cambiar la ruta del medio maratón San Blas con una de menos subida?

No se debe cambiar, esa es la razón por la cual se conoce al San Blas, así es como se conoce a nivel mundial por el reto que representa la topografía por la cual se corre, así que cambiar la ruta sin que exista la cuesta del ajoguillo, no sería el Medio Maratón San Blas.

¿Dentro de tus próximos compromisos están los Juegos Panamericanos en Lima 2019?

Primero en abril próximo voy a estar corriendo uno de dos eventos de 42 kilómetros en Holanda, porque dentro de mis metas están correr el maratón de los juegos olímpicos en Tokio 2020, y quiero mantenerme corriendo la distancia. Para los juegos Panamericanos me inclino a correr los 10,000 metros porque entiendo que tengo mayores posibilidades de estar en el podio.

¿Algún mensaje que quieras llevar?

Tenemos que seguir apoyándonos los unos a los otros y los atletas nos tenemos que seguir ayudándonos. Ser proactivos para continuar el desarrollo del deporte, entiendo que vamos por buen camino.

