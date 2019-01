Ayuda Legal urge acción de Vivienda

EL REGIONAL

La organización de educación y apoyo legal comunitaria, Ayuda Legal Puerto Rico, urgió al Departamento de la Vivienda a adoptar protocolos y guías claras que permitan a las personas sin títulos de propiedad formales beneficiarse de los programas con fondos CDBG-DR.

Los abogados exhortaron al Departamento a aceptar el formulario de declaración bajo juramento para que aquellas personas elegibles sin títulos formales puedan demostrar ser dueñas de sus casas y accesar los fondos. Esto garantiza que las personas más necesitadas tengan el mayor acceso a fondos para recuperación post desastre. También evita que miles de personas se queden sin la ayuda necesaria para reparar sus hogares.

FEMA denegó el 62 por ciento de las solicitudes y el 80 por ciento de las apelaciones presentadas. Cerca de 70,000 personas no recibieron asistencia por carecer de documentos de título pese a ser dueñas de sus hogares. Esto demuestra, de acuerdo con la organización, la urgencia de adoptar la declaración bajo juramento como prueba alternativa al título. Ayuda Legal, junto a otras entidades, diseñó la declaración y lideró el proceso para exigirle a FEMA que aceptara esta declaración cuando no hay un título formal. La legislación federal es clara: una persona no necesita tener un título para acceder fondos para reparar sus hogares después del desastre. No se necesita abogado o notario para preparar esta declaración.

La experiencia de Texas alrededor de los fondos CDBG-DR demuestra que esta declaración se puede adaptar para que aplique ante esta asistencia a personas sin títulos formales. Ayuda Legal preparó una investigación legal y los modelos que necesitaría el Departamento de la Vivienda para implementar esta declaración en CDBG-DR.

“Dos meses más tarde, no hemos recibido respuesta. No hemos encontrado protocolos sobre pruebas alternativas para el título. Sin un documento uniforme, se repetirá la historia de FEMA, miles podrán quedarse sin ayuda y este dinero no beneficiará a quienes necesitan reparar sus casas. El cierre del gobierno federal, que pone en pausa procesos CDBG-DR, es una excelente oportunidad para que el Departamento de Vivienda se siente y revise sus protocolos.” – afirmó la licenciada Ariadna Michelle Godreau-Aubert, Directora de Ayuda Legal.

