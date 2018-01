Ausencias de policías se sienten en región de Guayama

Guayama P.R. – La región policial de Guayama ha registrado la ausencia de dos centenares de agentes durante las fiestas de despedida de año viejo y la bienvenida de año nuevo, en lo que se ha denominado el “Blue Flu”, una especie de protesta según algunos y una reacción al cansancio, según otros.

Y es que la controversia por la falta de pago por horas extras parece no tener fin, y a partir del paso de los huracanes Irma y María, la situación se ha tornado extrema, pero hay agentes que no cobran sus horas adicionales trabajadas desde antes de esos fenómenos.

De hecho, El Regional pudo conversar con agentes que están en servicio, que admitieron que no han cobrado las horas extras trabajadas en los operativos relacionados con el depósito de Agremax en Peñuelas así como a la entrada de la planta generadora de energía a base de carbón en Guayama, a pesar de que la superintendente Michelle Hernández, informó a fin de año que había desembolsado $27.6 millones por diversos conceptos desde julio a diciembre.

“A mí no me han pagado, y sé que a otros compañeros, tampoco, desde las cenizas de Peñuelas”, dijo una agente a condición de no ser identificada, durante una conversación en la calle.

Otro agente confirmó la información, al indicar que no ha recibido un cheque de horas extras desde que laboró durante esos operativos en los que manifestantes fueron detenidos y llevados a cuarteles durante horas de la madrugada.

La superintendente Hernández ha indicado que ha desembolsado más de $5.2 millones correspondientes a las horas trabajadas tras el paso de Irma y María.

El jefe de Seguridad Pública, Héctor Pesquera ordenó una investigación sobre las ausencias de los agentes.

Por su parte, Caros Morales, presidente de la Corporación Organizada de Policías y Seguridad (COPS), anticipó que su organización prestará asistencia legal a los agentes que sean llamados para esa investigación.

Morales indicó que los policías también se enferman y muchos perdieron sus residencias o sufrieron por los daños que recibieron sus propiedades durante el paso de los huracanes.

“Aquí todo lo viene creando la misma agencia, donde promete y no cumple, muchas de esas agencias están justificadas porque si están enfermos, están enfermos, y después que el doctor dé el certificado y estamos hablando de que son casi 12 horas diarias y sin días libres”, expresó Morales.

