Aunque no voten por Edgar Martínez debe estar en el HOF

De acuerdo con la contabilidad de votos para integrar el Salón de la Fama del béisbol de Estados Unidos, Edgar Martínez, aparece en más del 80 por ciento de las primeras 61 boletas publicadas.

No se entusiasme nadie, eso solo representa el 14 por ciento de las boletas de los escritores de béisbol de Estados Unidos.

Jim Thome, quien jugó para los Leones de Ponce en el béisbol invernal parece el gran favorecido, seguido de Chipper Jones y Vladimir Guerrero. Luego aparece Martínez.

El doradeño que jugó para los Marineros de Seattle, tiene números superiores a otros integrantes del Salón de la Fama, pero no tuvo tanta fama por jugar de madrugada en el estado de Washington, donde el mercado televisivo no establece pautas.

Y claro está, los vídeos espectaculares de ESPN y las cadenas televisivas durante su generación fueron generados por sus compañeros de trabajo; Ken Griffey Jr y Randy Johnson. Uno dando batazos de cuatro esquinas y el otro ponchando cuanto ser humano se parara con un bate en el plato.

Los periodistas de su generación lo valoraron, pero es a Griffey y Johnson a quien más recuerdan, cuando se sumergen en sus estadísticas comprueban que fue un excelente bateador aunque no un jugador defensivo de valor, por lo que se especializó como bateador designado.

Martínez demostró consistencia, efectividad y alto respeto por el juego que lo apasionó. La excelencia que busca el HOF, tanto dentro como fuera del terreno la exhibió el primo de Carmelo Martínez. Y si los que votan por ese premio quieren ser consistentes en su desprecio por los sospechosos de haber utilizado sustancias prohibidas para aumentar su rendimiento, deben elegir a un bateador efectivo, un atleta serio y una persona que nunca causó escándalo, que dedicó su causa al juego y hacer el bien con su participación de organizaciones benéficas.

Martínez es un valioso ser humano y un valor para el HOF de Cooperstown. No lo defrauden que él no los defraudó. Y aunque no saque el 75 por ciento de votos para ser instalado en el mes de enero, una silla vacía debiera estar allí. La de su dueño. Edgar Martínez.

Reinaldo Millán / redacción@elregionalpr.com

