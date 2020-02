Aumenta la obesidad infantil

EL REGIONAL

Las prácticas de comercialización nocivas se aprovechan de los niños: la obesidad infantil ha aumentado 11 veces.

El informe A Future for the World’s Children?, también hace hincapié en el peligro que representan para los niños las prácticas de comercialización nocivas. Existen datos concluyentes de que, en algunos países, los niños ven hasta 30.000 anuncios de televisión en el curso de un año, y de que la exposición de los jóvenes a los anuncios de vapeo (cigarrillo electrónico) aumentó más del 250% en los Estados Unidos en dos años, llegando a más de 24 millones de jóvenes.

El profesor Anthony Costello, uno de los autores de la Comisión, dijo: “La autorregulación de la industria ha fracasado. Entre muchos otros estudios, los que se han realizado en Australia, Canadá, los Estados Unidos, México y Nueva Zelandia han mostrado que la autorregulación no ha impedido que se sigan presentando anuncios dirigidos a los niños. Por ejemplo, a pesar de que la industria se comprometió con la autorregulación en Australia, los niños y los adolescentes estuvieron expuestos a 51 millones de anuncios relacionados con el alcohol durante apenas un año durante la retrasmisión en televisión de partidos de fútbol, cricket y rugby. Y la realidad puede ser mucho peor: tenemos pocas cifras sobre la enorme expansión de la publicidad en las redes sociales y los algoritmos dirigidos a nuestros niños”.

La exposición de los niños a la comercialización de comida “chatarra” y bebidas azucaradas se asocia con la compra de alimentos no saludables, el sobrepeso y la obesidad, un ejemplo de cómo la comercialización abusiva está relacionada con el aumento alarmante de la obesidad infantil. El número de niños y adolescentes obesos pasó de 11 millones en 1975 a 124 millones en 2016; es decir, se incrementó 11 veces, con graves costos individuales y sociales.

Manifiesto para la adopción de medidas inmediatas con respecto a la salud de los niños y los adolescentes.

A fin de proteger a los niños, los autores independientes de la Comisión abogan por la creación de un nuevo movimiento mundial impulsado por los niños y destinado a ellos. Algunas recomendaciones son las siguientes:

Detener las emisiones de CO2 con la máxima urgencia, a fin de que los niños tengan un futuro en este planeta.

Hacer que nuestros esfuerzos por lograr un desarrollo sostenible giren alrededor de los niños y los adolescentes.

Adoptar nuevas políticas y realizar nuevas inversiones en todos los sectores para favorecer la salud de los niños y hacer efectivos sus derechos.

Incorporar las opiniones de los niños en las decisiones sobre políticas.

Reforzar las normas nacionales sobre prácticas de comercialización nocivas, con el respaldo de un nuevo Protocolo Facultativo de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño.

El Dr. Richard Horton, Editor Jefe del grupo de publicaciones de The Lancet, dijo: “Tenemos una gran oportunidad. Disponemos de pruebas y tenemos las herramientas necesarias. Esta Comisión hace un llamamiento tanto a los jefes de Estado como a los gobiernos locales, y tanto a los líderes de las Naciones Unidas como hasta los propios niños, para que se inicie una nueva era a favor de la salud de los niños y los adolescentes. Se necesitará valor y compromiso para estar a la altura. Es la prueba suprema de nuestra generación”.

“Desde la crisis climática hasta la obesidad y las prácticas comerciales nocivas, los niños de todo el mundo tienen que enfrentarse a peligros que eran inimaginables hace pocas generaciones”, dijo Henrietta Fore, Directora Ejecutiva de UNICEF. “Es hora de replantear la salud infantil, de modo que se considere que los niños y su bienestar son una prioridad en los programas de desarrollo nacional de todos los gobiernos por encima de todas las demás consideraciones”.

“Este informe muestra que los encargados de tomar decisiones a nivel mundial también están fallando con demasiada frecuencia a los niños y a los jóvenes de hoy: no están protegiendo su salud, no están protegiendo sus derechos y no están protegiendo su planeta”, dijo el Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Director General de la Organización Mundial de la Salud. “Este informe debe servir como un llamado de atención para que los países inviertan en la salud y el desarrollo de los niños, tengan en cuenta sus opiniones, protejan sus derechos y construyan un futuro apropiado para ellos”.

Los países de las Américas han sufrido consecuencias negativas debido a la experiencia reiterada de eventos climáticos extremos y los impactos relacionados con el clima en la seguridad alimentaria, hídrica y nutricional, así como un mayor número de casos de enfermedades transmitidas por vectores, alimentos y agua. Los niños y niñas se encuentran entre los más vulnerables a muchas de esas amenazas, y se deben tomar medidas específicas para proteger sus vidas, medios de vida, ecosistemas y sociedades para que no solo puedan sobrevivir sino prosperar.

