Astrónomos donan telescopios a nuevos clubes estudiantiles de astronomía en Guayama y Patillas

Llegó con sus telescopios para los integrantes de los clubes de astronomía de las escuelas de Guayama y Patillas. Sabía lo que iba a decir y compartir con los estudiantes. Lo que no sabía fue que los alumnos de la escuela Guillermo Riefkohl bautizaron con su nombre el club de astronomía.

“Es me ha sorprendido de sobremanera porque yo no he hecho nada todavía. Y me han dejado sin palabras, pero muy alegre”, expresó la doctora Wanda Díaz Merced, la astrofísica que se ha destacado internacionalmente por sus investigaciones, que le han encontrado el sonido a las luz que llega desde el espacio.

Y es la luz la que la ha guiado, aunque su condición de no vidente, le brinde una circunstancia sin igual.

Díaz Merced encabezó la semana pasada la ceremonia de entrega de telescopios a estudiantes de los clubes de astronomía de la escuela Riefkohl así como de la escuela Rafael Delgado Mateo, de Guayama.

La astrofísica estuvo acompañada de Mike Simmons, presidente de Astronomers Without Borders, y de la Dra. Greetchen Díaz de CienciaPR, para la entrega de los telescopios de alta resolución.

De ese modo, la exploración del espacio estará al alcance de estudiantes de las escuelas Montessori, con la donación de telescopios que buscan despertar su interés científico en nuevos clubes de astronomía en comunidades de escasos recursos de Puerto Rico.

La Dra. Díaz Merced se ha destacado internacionalmente al utilizar un sistema para estudiar mediante sonidos el comportamiento de las estrellas y las supernovas, algo que le permitió continuar su carrera astronómica luego de perder su visión.

Actualmente trabaja en Sudáfrica enseñando su método de estudio astronómico a estudiantes ciegos.

La científica es defensora de que personas con impedimentos puedan estudiar y trabajar en profesiones en las ciencias.

Díaz Merced compartió con los estudiantes y contestó preguntas de astronomía.

La científica manifestó que el paso de los huracanes Irma y María produjeron mucho dolor, pero al mismo tiempo esperanza en un mejor Puerto Rico.

“Al yo vivir en Sudáfrica, estas experiencias de compartir con estudiantes me han hecho valorar mi tierra irremplazable. Después del huracán María cuando escuché lo que mi gente hizo para recuperarse, esa valoración de mi tierra aumentó exponencialmente al infinito. Para mí estar hoy con los estudiantes, escuchar sus preguntas, la curiosidad, el espíritu de búsqueda, ha significado mucho para saber que mi país va a estar bien. Ellos, estos estudiantes, están logrando una transformación en mi país, que mi generación no pudo lograr porque no teníamos las herramientas. Mi país va a estar bien porque ellos están aquí”, comentó Díaz Merced. La doctora estuvo también la escuela Jaime C. Rodríguez, en Yabucoa.

Por su parte, Simmons, manifestó que la astronomía “no es solo una fuente de esperanza, sino también de inspiración. Proporciona un laboratorio natural, así como una introducción a muchos campos de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas (STEM, por sus siglas en inglés”.

Astronomers Without Borders recaudó más de $ 3,000 en donaciones a través de una campaña de crowdfunding para la compra de los telescopios.

También recibieron donaciones de libros de astronomía y otros recursos en español de la Sociedad Astronómica del Pacífico, la Compañía David Chandler, Big Kid Science y Edward Gómez.

Ya con los telescopios en las escuelas, voluntarios de la Sociedad de Astronomía de Puerto Rico brindarán apoyo técnico y científico de cómo usarlos y organizarán las noches de observación astronómica en las comunidades.

Ciencia PR coordinará visitas de astrónomos y científicos durante el próximo año para incentivar la labor de los clubes de astronomía. Igualmente capacitarán a maestros con talleres de ciencia.

Además de Patillas y Guayama, los astrónomos visitaron además otras escuelas de Guaynabo, Toa Baja, Naranjito, Barranquitas, Humacao, Junco, Lajas y San Juan.

Unas 15 de las escuelas participantes forman parte del grupo de escuelas con las que trabaja el Instituto Nueva Escuela (INE).

El INE, que dirige Ana María García Blanco, es una organización sin fines de lucro que apoya con recursos educativos a las escuelas públicas Montessori, creando un ambiente académico de excelencia y ambiente de paz en las escuelas públicas.

Durante la actividad los pequeños astrónomos realizaron la Danza de los observadores galácticos.

Los chicos preguntaron sobre el sonido de las estrellas, si los agujeros negros emiten sonidos, y algunos comentaron que querían ser astronautas cuando crecieran.

“Todos podemos y somos científicos. Los agujeros negros no emiten sonido, medimos la intensidad de la luz y la convertimos en sonido”, contestó Díaz Merced.

Otro niño preguntó cuán largo es el espacio, a lo que Simmons contestó “el espacio es infinito”.

El Club Astronomía de la escuela Guillermo Riefkohl está compuesto por

Jennixa Valentin, Junniel Romero, Joseph Rodríguez, Shaneily Torres, Jezeileen Ramírez, Sarah Ortiz, Ángel Mendoza, Zaqueo Román, Anashkia Rodríguez, y Johansen Carrión.

El Club de Astronomía de la escuela Rafael A. Delgado Mateo lleva por nombre Exploradores del Universo. Los estudiantes integrantes del mismo son: Gino Ortiz Daelianys Suárez Alex Díaz Alanis Rosario Alex Díaz Diego López Yandier Díaz Alanis Román Héctor Ramos Mariely Millán Víctor Rodríguez Las maestras encargadas del Club de astronomía son Norma Rodríguez y Mairym Negrón Su directora escolar es Lisbeth González.

