Asociación de Alcaldes denuncia fracaso de plan sobre pensiones

EL REGIONAL

redaccion@elregionalpr.com

El presidente de la Asociación de Alcaldes de Puerto Rico, Rolando Ortiz Velázquez, reaccionó al fracaso del plan de la administración Rosselló para poder pagar las pensiones de miles de empleados públicos retirados a costa de los municipios y corporaciones públicas.

Publicidad

“El Gobernador sabía por muchísimas fuentes confiables y documentación oficial, que el llamado sistema “PayGo” que su administración creó el año pasado no iba a funcionar. Las razones son obvias: a los 78 municipios se le ha arrebatado $350 millones en ingresos, se le ha impuesto el pago del Plan de Salud del Gobierno Central y encima hemos tenido que atender problemas que corresponden al gobierno central, como mantenimiento de carreteras y escuelas. Era de esperarse que los municipios no íbamos a poder pagar eso. No hay manera. Desentenderse del problema de retiro y pasarlo a los municipios y corporaciones públicas fue un error. Lo advertimos y hoy el tiempo nos ha dado la razón”.

El también alcalde de Cayey aseguró que es importante mencionar que la deuda a la que se refiere el Departamento de Hacienda es el pago de pensión de los empleados del Estado Libre Asociado que ya están retirados y que le pagaron al gobierno central por sus pensiones. “Ahora el Gobernador pretende que quienes paguen sean los Municipios. Esa deuda es de su administración y quiere por ley obligarnos a pagarla a nosotros. La Legislatura, que sabía de esto, debe tomar acción, nos quieren hacer desaparecer como Municipios”.

Ortiz reaccionó además al hecho de que solamente 2 de 78 municipios han cumplido con la imposición del cargo “que son Bayamón y Guaynabo, ambos con grandes ingresos y que han sido beneficiados por esta administración. El desastre es tal que lo que a la ciudad de Ponce no le han registrado su aportación por asuntos de redondeo de cifras. Es increíble que esto esté sucediendo. Ahora el Gobernador tiene la obligación de cumplirle a los retirados como prometió en la campaña política.

Durante la pasada campaña política, el hoy Gobernador prometió que inyectaría fondos a los sistemas de retiro del Gobierno mediante la asignación de entre el 20% y 25% de los ingresos de las llamadas Alianzas Público Privadas Participativas y del Fideicomiso de las propiedades del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Las cantidades específicas en dólares y centavos nunca de especificaron por el otora candidato.

El año pasado, luego que la Administración de Sistemas de Retiro (ASR) y el Sistema de Retiro para Maestros (SRM) se quedaron sin efectivo para pagar las pensiones de sobre 160,000 empleados jubilados, el gobernador Ricardo Rosselló Nevares presentó la la Ley para Garantizar el Pago a Nuestros Pensionados y Establecer un Nuevo Plan de Aportaciones Definidas para los Servidores Públicos. Dicha medida tuvo el aval de la Junta de Supervisión Fiscal. En concreto, entre julio de 2017 y mayo de este año, las corporaciones públicas y los municipios debieron enviar al Fondo General unos $513 millones para cumplir con dicha ley.

La Asociación de Alcaldes de Puerto Rico ha sido consistente en presentarle al País la situación real de los municipios, particularmente el tema fiscal luego del paso de los Huracanes Irma y María el año pasado. “Trabajamos duro para lograr la reconstrucción del País, tenemos en contra la lentitud de los pagos de las aseguradoras privadas y los reembolsos que la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) le debe a los municipios. Esta es una realidad que hemos denunciado consistentemente”, añadió el alcalde de San Lorenzo y vicepresidente de la Asociación, José ‘Joe’ Román Abreu.

Comments

comments