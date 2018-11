Arroyo se baña de cine criollo

Reinaldo Millán

redacción@elregionalpr.com

El Centro Cultural Francisco Figueroa Sánchez, de Arroyo se bañó de cine criollo la semana pasada para recaudar fondos para sus actividades.

De lunes a viernes disfrutaron de Cine Clásico Puertorriqueño, en el Teatro Renacimiento con el respaldo de la ciudadanía de Arroyo y otros municipios.

Se exhibieron los filmes La Botija (1964), El resplandor (1962), La Noche de Don Manuel (1961), El Galló Pelón (1961), Modesta (1955), La Guardarraya (1961), La Casa del Amigo (1968), Correa Cotto; Así me llaman (1979), Y Los Peloteros (1951).

Muchos piensan que en Puerto Rico no se ha hecho cine, pero la muestra desmiente esa percepción, que si bien no fueron producciones de grandes presupuestos ni extraordinaria promoción internacional, forman parte del acervo cultural puertorriqueño.

Los Peloteros, es tal vez la más famosa producción a cargo de Jack Delano, con la colaboración de Edwin Rosskam, y Amilcar Tirado, que contó con la actuación del legendario Ramón Rivero, y la gran Miriam Colon.

De hecho, algunas películas están disponibles en línea desde 2004, luego de que el Instituto de Cultura Puertorriqueña (I.C.P.) colgó en su página web, una sección de colecciones de la División de Educación de la Comunidad (DivEdCo) y la Comisión de Parques y Recreos Públicos, dirigidas por Jack Delano.

El centro cultural realizó anteriormente el festival de Cortometrajes, y este fin de semana celebraron una Bohemia.

El presidente del centro, Roberto Sastre, señaló que la jornada de cine clásico es una forma de hacer cultura y recaudar fondos, para seguir haciendo cultura.

El centro cumplió 55 años de cultura este año, y están llevando a cabo actividades para dar continuidad al proyecto, aunque los afectado un incendio hace dos años, el paso de María en septiembre de 2017 y la escasez de fondos para la cultura en el presupuesto del gobierno de Puerto Rico y los recortes a los municipios.

El centro busca realizar actividades de afirmación nacional y orgullo para Arroyo, un municipio que fue fundado en 1855, cuatro años antes de que Samuel Morse visitara una hija en la Hacienda Enriqueta Morse, donde presuntamente aprovechó para realizar una prueba de su gran invento, el telégrafo, estableciendo la primera línea telegráfica.

De esta manera, los historiadores destacan que Arroyo se convirtió en el primer pueblo de PR en tener telégrafo, por lo que da el nombre de Samuel Morse a su calle principal. Ya para el 1855, Arroyo tenía hospital, y en 1998 establecieron allí un edificio para Aduana.

Comments

comments