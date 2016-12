Ante los retos de un nuevo cuatrienio

Para Guayama, la selección del alcalde en las elecciones ya celebradas hace más de un mes tenían tanta relavancia como las de cualquier cabecera de distrito. Era un gran reto considerando el impulso que buscaba el Partido Nuevo Progresista (PNP) en cuanto al gobierno central y que acabó dominando en Fortaleza y Legislatura.

Pero en Guayama, al igual que en 44 otros pueblos más, muchos de ellos en esta misma región, prevaleción el Partido Popular Democrático (PPD), lo que implica el poder político ganado por estos ante los electores.

Eduardo Cintrón Suárez es uno de los líderes de ese grupo de alcaldes y logró imponerse con un margen más cómodo que en los comicios anteriores. Su revalidación consolidó su liderato pero tendrá frente a sí el gran reto de ser una de las voces más importantes en la ahora minoría popular frente a un gobierno adverso, una Junta de Control Fiscal y posiblemente menos recursos. De todo esto nos habla en entrevista con el Regional.

ER: A un mes de las elecciones. ¿Cómo se encuentra?

Eduardo Cintrón (EC): “Mi agradecimiento número uno es primero, a Dios, que es quien quita y pone reyes y al pueblo que nos dio la oportunidad de poder dirigir los destinos de nuestro pueblo. Muy agradecido de que las personas hayan entendido el trabajo que hemos realizado para con nuestro pueblo.

Estamos en una nueva etapa en nuestras vidas. Es un proceso nuevo para mí lo de la reelección. La primera ocasión fue la elección y estamos más tranquilos. Seguimos trabajando arduamente por nuestro pueblo de Guayama. Ha sido parte de nuestro proceso seguir trabajando por nuestra gente”.

ER: ¿Le sorprendió todo lo que pasó?

EC: “Nosotros a nivel local celebramos el triunfo que obtuvimos. A nivel central vimos como el candidato nuestro del PPD no obtuvo su victoria. Es llamativo varias cosas porque los números hablan. Número uno, la participación en ambos partidos, de menos de 700 mil cada uno. Los números que sacaron los (candidatos) independientes que creo que no se le brindó la atención a ese proceso que ellos llevaron a cabo, talvez los subestimaron y pensaron que no iban a sacar un número tal alto (sobre 250 mil) en votos… El resultado en el Senado es sorprendente, un solo legislador (electo) a nivel de distrito, José Luis Dalmau, al igual que en la Cámara”.

Creo que el resultado finalmente trajo un descontento con la administración actual de Alejandro García Padilla y con la Legislatura, que se venía hablando hace algún tiempo, no así con los alcaldes. Eso demuestra que si los alcaldes hacemos el trabajo, la gente sabe aquilatarlo, evaluarlo. Tenemos una nueva realidad. Si vemos el margen entre David Bernier y el gobernador electo (Ricardo Rosselló) vemos que es un margen normal, no cerrado.

¿A qué nos enfrentamos?, Pues a un nuevo gobierno… Ahora es momento de poner en ejecución lo que siempre se habla, trabajar juntos por Puerto Rico. Tengo experiencia con haber trabajado con personas que no son de mi partido. Fui asesor de un alcalde novoprogresista… Durante todo mi cuatrienio mantuve personas que eran de la pasada administración y que estuvieron ostentando puestos de confianza, trascendimos los colores y llegó el momento de hacerlo a nivel de gobernación.

Se avecinan tiempos difíciles, de grandes retos. Tenemos una Junta de Control Fiscal que tendrá su función primordial en enero, con el nuevo gobierno y veremos como ejecutan el plan que tiene trazado. Hemos escuchado al gobernador electo que va a tener que tomar decisiones difíciles y vamos a ver cómo afectan al gobierno central como a los municipales”.

ER: ¿Fueron los alcaldes valorados por la saliente administración de García Padilla?

EC: “Si ha habido un gobernante que nos brindó apertura y múltiples reuniones para atender distintos asuntos fue García Padilla. Ahora bien, que de esas reuniones se tradujera en lo que nosotros peticionamos, tengo reparo en decir que en efecto fue así. Ciertamente por la situación muy difícil que tuvo el gobierno se tomaron decisiones, incluso en la legislatura -avaladas por el gobernador- que afectaron a los municipios. Determinaciones fiscales que nos han afectado enormemente pero por otro lado también tenemos que dentro de la situación fiscal que tuvo, también hizo sus aportaciones a los municipios. Puedo decir que nos dio su ayuda en tanto y en cuanto tuvo el margen para hacerlo y cuando llegó el momento de atender algunos reclamos de los gobiernos municipales yo siempre he tenido unos reparos de que se pudieron haber atendido algunas cosas a mayor profundidad.

Hay asuntos como elevar a rango constitucional la autonomía municipal es algo que venimos hablando hace algún tiempo pero ha caído en oídos sordos y tenemos que dar esa pelea. Hemos observado que de alguna manera si no se nos atiende nuestros reclamos y se nos limita ante las imposiciones y cargas que tenemos los municipios pues va a ocurrir que los vamos a ver condenados a tener problemas fiscales futuros y municipios que hoy están en superávit, mañana estarían en déficit por esas cargas impositivas”.

ER: La posibilidad de que el gobierno se reduzca y agencias cierren, ¿cómo los afectaría a los municipios?

EC: “Nos afecta directamente en el servicio que se ofrece a la ciudadanía. Si tienes una consolidación de oficinas regionales, que se muden y se ubiquen más distantes pues eso es un problema. En relación a los municipios, sabemos que con un cambio de gobierno hay muchas personas que quedan desempleadas. En la medida que tienes más gente desempleada primero va a buscar ayuda del gobierno que se tiene que atender y probablemente con menos presupuesto. Es un panorama realmente complicado… Nos preocupa a todos los compañeros (alcaldes) de ambos partidos. Tenemos que aunar esfuerzos, ser solidarios unos con otros porque una vez que pasa una elección, tú corres por un partido pero te conviertes en el alcalde de tu pueblo, tienes que dejar a un lado el asunto político partidista y así lo ven los compañeros federados.”

ER: ¿Cuáles son sus principales obras para el próximo cuatrienio?

EC: “El pasado cuatrienio yo tuve unas áreas muy interesantes que atendimos como la limpieza de nuestro pueblo que fue uno de los enfoques que le dimos a la administración. El enfoque al deporte, al turismo: estableciendo varias rutas gastronómicas y atendiendo una marca de ciudad que pudo atraer a mucha gente a nuestro pueblo de Guayama y a eso queremos apostar. Queremos seguir apostando al turismo. Le dimos atención al servicio al ciudadano, ahí yo fui enfático y ahora voy a ser doblemente enfático, el servicio directo a nuestra gente, porque por lo que se perfila, las grandes obras y construcciones van a tener que ser pospuestas de cara al futuro en lo que se estabiliza la cosa económica.

Las que están en construcción las vamos a terminar, ya hemos identificado fondos, hemos lanzado puentes con el nuevo gobierno, sabemos de la situación que tiene el Banco Gubernamental de Fomento, que es el que financia los proyectos de los municipios. Hay unos proyectos que se nos quedaron en el tintero y que los visualizamos de cara al próximo cuatrienio. Ciertamente tenemos que se prudentes, juiciosos y ver con qué viene la Junta de Control Fiscal, cómo van a atender asuntos como el CRIM… De ahí nos nutrimos nuestros fondos. Los primeros seis meses del próximo cuatrienio van a ser determinantes para saber el curso de acción a seguir. Yo voy a ser prudente en el gasto municipal, en terminar las obras, que no se conviertan en obras inconclusas y perdidas. Las vamos a culminar, las de mi administración y las que nos quedan de la pasada administración que es el parque Los Rociadores que nos ha dado una candela increíble y todavía no hemos podido abrir pero esperamos finalmente terminarlo. Una vez terminemos haremos un repaso de todas esas obras y de las nuevas que teníamos proyectadas, ver qué posibilidades hay pero no vamos a iniciar nada que no esté debidamente garantizado y que responsablemente podamos terminar. Vamos a atender las peticiones de las comunidades, vamos a ser cautelosos. El impacto a las comunidades lo vamos a retomar. El mismo día de las elecciones ya nosotros habíamos escogido cuatro brigadas para limpiar a nuestro pueblo. Guayama, al otro día, las avenidas principales donde había promoción política ya no estaban, fuimos de los primeros pueblos… Esa misma noche ya estábamos limpiando”.

ER: ¿Un mensaje de Navidad para su pueblo?

EC: “Que disfruten esta época navideña, que seamos prudentes en el asunto de la bebida y la combinación con el conducir para evitar tragedias en esta época. Que celebremos la llegada del nuevo año pero sin balas al aíre para que no haya nada que lamentar. Hago hincapié en lo de la seguridad. Que reflexionemos sobre el año que está culminando y pongamos nuestras esperanzas en el Señor para el año 2017. Yo tengo muchas razones para reflexionar y darle gracias a Dios por este año que termina, el 2016. Le doy gracias a Dios porque a pesar de que en la Semana Santa mi papá fue víctima de un ataque pudo haberlo matado, papi está bien y tengo a mi papá y a mi mamá con vida. Luego de esa tragedia familiar y que no pasó a mayores, tengo que darle gracias a Dios porque llegó un nuevo miembro a la familia, una nueva nieta, Antonella Zoé. Imagínate, yo tuve dos varones, ahora tengo dos nietas: Amanda Gabriela y Antonella Zoé. Tengo que agradecerle también por mi esposa Carmita, mis hijos Eduardo José y Christian, toda mi familia y tengo que agradecerle a Dios y al pueblo la oportunidad que me brinda de poder seguir dirigiendo los destinos del pueblo de Guayama.

Invito al pueblo al acto de juramentación que será el 14 de enero en la plazoleta del Centro de Convenciones Catalino “Tite” Curet Alonso. A partir de las 6:00 de la tarde es la juramentación pero a las 4:00 de la tarde va a haber una misa en la iglesia San Antonio de Padua.

