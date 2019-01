Ángel Félix Rivera De Jesús y Glorymar Colón Bermúdez sin limitaciones para servir a Cristo

Por Luis Ernesto Berríos

Para El Regional

Los Jóvenes salinenses, Ángel Félix Rivera De Jesús y Glorymar Colón Bermúdez, no conocen lo que son las limitaciones a la hora de alcanzar sus metas y servir al Señor; en la iglesia Santa Ana del barrio Coco de Salinas donde son feligreses activos.

Rivera De Jesús, un joven de 30 años, sufre de hidrocefalia, aumento anormal de la cantidad de líquidos en las cavidades del cerebro; por lo que se le colocó una válvula en el lado derecho para eliminar el líquido que se le acumula. Además tiene paralizado el lado derecho de su cuerpo. Su condición física no fue impedimento para obtener, Summa Cum Laude, un bachillerato en Justicia Criminal de la Universidad Interamericana de Ponce.

Ángel Félix Rivera nos contó qué lo motivó al entrar a la rama de las leyes. ”En la escuela elemental pertenecí al grupo de Educación Especial Título 1, la maestra nos llevó de gira al Tribunal de Salinas. En el lugar tuve la oportunidad de presenciar varios casos civiles que se presentaron en corte, y me llamaron mucho la atención”.

”Así fue como nació la inquietud de estudiar Justicia Criminal. Al principio tuve miedo, pero los amanuenses que tenía, personas que me leían y escribían toda la materia que la maestra dictaba en el salón de clase, me dieron mucha seguridad y confianza. Eso unido al apoyo que siempre he recibido de mis padres: Ángel Luis Rivera y Yadira De Jesús, y demás familiares, me ayudó a terminar mi carrera”, subrayó.

Como tiene inmóvil su lado derecho, sus exámenes eran orales. ”Yo me desesperaba porque no estaba presente y no sabía como estaba respondiendo…pero cuando los maestros me felicitaban por lo preparado que estaba me sorprendía y alegraba mucho. Mi hijo es un milagro de Dios, es por su obra y gracia lo que ha logrado porque los doctores me dijeron que tiene poca masa cerebral desarrollada y no es para haber logrado tanto”, manifestó emocionada Yadira De Jesús.

Otra de las ejecutorias de Ángel Félix De Jesús, que despierta la admiración y el respeto de los feligreses salinenses, es su función de monaguillo en la Santa Misa, donde por más de diez años toca la campana, que marca el momento de la consagración. También participa en la purificación de las manos del Padre antes de ofrecer la comunión.

”Me siento a gusto y muy contento con nuestro párroco, Carlos Manuel Grullón Capellán, se ha ganado el corazón de los monaguillos y feligreses de Salinas. El no ve limitaciones en mí, por el contrario, me motiva a seguir adelante, ahora quiere que sirva en la iglesia del pueblo. Eso es una bendición grande para mí porque nunca he participado en la Santa Misa de la parroquia Nuestra Señora de la Monserrate”, aseguró Rivera De Jesús.

Glorymar Colón Bermúdez, quien tiene 36 años de edad, nació con Retinitis Pigmentosa y Nistagmus, condición de movimientos involuntarios en los ojos (ciega legal). Ella es otro ejemplo de superación y de qué cuando se pide con fé Dios escucha las peticiones.

La joven salinense cursó sus años primarios en el Instituto Loaiza Cordero de Santurce, donde estudió el Sistema Braille, sistema de lectura y escritura táctil, diseñado para personas con condiciones visuales.

Por su inteligencia y desempeñó recibió más de una decena de medallas, como la mejor estudiante del Sistema de Braille. Esto gracias a Dios, y al apoyo incondicional que recibió de sus padres Nancy Bermúdez y Julio Colón. Además de la ayuda del profesor Gabriel Olivo y la profesora Joan Defendini.

Glorymar Colón Bermúdez realizó sus sueños de niña al completar un bachillerato, cum laude, en Administración de Sistema de Oficina, en la Universidad Interamericana de Ponce.

”Me siento satisfecha por haber alcanzado la meta que me impuse, por eso doy gracias primero a Dios y luego a mis padres, que estuvieron todo el tiempo apoyándome”, manifestó.

Pero no todo fue color de rosa para Glorymar Colón porque en sus años universitarios fue discriminada.

”Tenía dos profesoras que no querían pasar trabajo conmigo y me hicieron la vida imposible, para que me fuera, pero no me dejé, hice valer mis derechos y seguir adelante”, recordó.

Colón Bermúdez trabajó seis años, en el Municipio de Salinas bajo el programa de Estudio y Trabajo, con los exalcaldes, Basilio Baerga Paravisini y Abraham López Martínez.

”Fue una experiencia muy bonita. Me encantaria trabajar nuevamente porque para eso estudie, pero nadie me ha ayudado. He enviado resumé a varias dependencias gubernamentales y no he tenido respuesta. Hay discrimen contra las personas que sufrimos condiciones especiales, sobre todo en el área sur”, enfatizó.

Glorymar Colón es una de las feligreses de la iglesia Santa Ana del barrio Coco de Salinas que mejor lee los textos bíblicos de la Santa Misa, gracias al Sistema de Braille.

”En la iglesia llevó más de 20 años. La primera oportunidad me la dio la hermana Teresa Reyes. Recuerdo que al principio me sentía nerviosa, pero después lo fui superando porque no veo a las personas mirándome. Para hacer la lectura me preparo una semana ante, mi madre me la dicta y yo la pasó en la maquinilla que tengo, al Sistema Braille”.

”Me siento contenta y agradecida con las palabras de felicitación que me hacen los compañeros de la iglesia y nuestro párroco, quien con sus bendiciones me motiva a continuar participando de la Santa Misa”, concluyó Colón Bermúdez.

