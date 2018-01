Alfonso Sanabria apuesta a la nueva cosecha de trovadores

Por Sandra Torres Guzmán

Para El Regional

Él disfrutaba la música patria desde una rendija del cuarto, mientras intentaba descifrar los versos que su padre entonaba cuando llevaba parrandas a la sala de su casa.

Y al correr en busca de una guitarra se dio cuenta que por sus venas pasaban, décimas de tierra adentro que su bisabuelo también cultivaba.

Así fue que el trovador, agrónomo y empresario Alfonso Sanabria Colón se enamoró de un género musical que aprendió por sí mismo cuando tenía seis años de edad.

“Me gustaba cómo ellos cantaban, lo que ellos hacían, y como decimos en el campo los veía por una “endija” en la sala, cantando y pasándola bien. Y yo decía ‘a mí me gusta eso”, recordó Sanabria

Colón sobre sus inicios en la trova puertorriqueña, inspirado por su padre don Leopoldo Sanabria Cruz a quien le llamaban “El poeta”.

“Un día me puse con la guitarra a aprenderme los versos que papi hacía, se me pegaron y alguien me acompañó con la guitarra y salí naturalmente al compás y al ritmo y entonado”, agregó este hijo del barrio Pueblito del Carmen en Guayama.

Mas su pasión lo llevó a incursionar en el Conjunto Soneros de Borinquen a la edad de 12 años, agrupación dirigida por Miguel Guzmán y de la cual participaron reconocidos trovadores como Chago Adorno, Gregorio Rivera, Luis Miranda, Ismael Vélez, Milton Rafael Hernández, entre otros.

“Era un conjunto famoso que venía de Caguas y tocaban todos los fines de semanas en los negocios del sur. Yo seguí preguntándole a ellos porque papi cantaba muy bien, improvisaba muy bien, pero no sabía todos los detalles de dónde venía la décima, y yo como era curioso y averiguao siempre iba más allá”, confesó.

Entonces, Alfonso que tenía 16 hermanos no se conformó con lo aprendido y al llegar a séptimo grado comenzó a comprar libros de música, entre estos un diccionario que encontró en una joyería y que fue pagando semanalmente peseta a peseta hasta casi completar el costo total.

“El diccionario costaba como trece pesos y pico, y cuando iba por diez pesos y pico cerca de once, la gente me dijo ‘llévate ese diccionario’ porque yo le abonaba una peseta semanal”, dijo al agregar que la peseta era el sobrante del dinero que recibía para comer en la escuela.

De esta manera, Sanabria Colón continuó saciando su hambre de aprender a través de los libros, y así avanzó en una carrera musical que muy pronto le llevó a ganar sus primeros $400, los que invirtió en una novilla. En ese tiempo tendría unos 14 años.

“Fue en unas parrandas bajo la incumbencia del entonces alcalde de Guayama, Miguel Díaz Tirado. En vez de comprarme ropa y juguetes, invertí en una novilla y papi rápido le puso la cantora porque me la gané cantando”, dijo a carcajadas.

Pero sus conocimientos no solo los presentaba en tarima sino que los compartió con sus hermanos Julio César, Victoria, Fernando y Leopoldo.

“Siempre me gustó enseñar. A Victoria y a Julio César yo los llevaba preparando desde los cinco años y todo lo que aprendía lo compartía con ellos y luego a Fernando”, afirmó el campeón nacional del Concurso de Trovadores Bacardi de 1989 y campeón nacional del Instituto de Cultura Puertorriqueña en 1990.

De hecho, su hermano Julio César quien se alzó con el máximo galardón del Décimo Concurso de Trovadores Bacardi en 1993 y más adelante su hermana Victoria, en el 1995.

“En el 2002 fue mi hermano Fernando que también fue campeón nacional del décimo octavo Concurso de Trovadores Bacardi, siendo el cuarto miembro de la Familia Sanabria en alcanzar el mayor título que pueda dársele a trovador alguno en Puerto Rico”, expresó el agrónomo egresado del Recinto de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico.

Tanto fue su deseo de compartir el canto patrio que hasta fundó una escuela para trovadores en la planta baja de su casa, la cual bautizó como la Fundación Leopoldo Sanabria.

Con la ayuda de otros maestros trovadores, esta fundación formó a más de 500 niños y adolescentes en el arte de la décima espinela. Todo, sin costo alguno para las familias que llegaban a Guayama desde distintos puntos del país.

“Recibimos a más de 500 niños en el espacio de diez años, todos recibieron enseñanza gratis porque yo buscaba fondos que me subvencionaran para que ellos no tuvieran que pagar nada. Y había niños desde tres años hasta los 16, y personas mayores que llegaban con ellos para tomar también las clases”, señaló Sanabria al decir que entre los maestros estuvo el eterno “niño trovador” Luis Daniel Colón.

Otros trovadores que se sumaron a la cátedra fueron Edgardo Delgado, Edgardo Rivera, Omar Santiago, Luis Rodríguez, Jonathan Colón y sus hermanos Victoria, Julio César, Fernando, entre otros.

“Es una gran bendición encontrar a los niños cantando en todas las esquinas de Puerto Rico y hasta Estados Unidos, eso me hace sentir que el esfuerzo valió la pena”, expresó mientras recalcó que tanto sus hijos, nietos y otros familiares incursionaron en la música puertorriqueña.

Uno de los aspectos que caracterizó a esta fundación fue que para atraer a los jóvenes hacia la trova puertorriqueña, se amplió la instrumentación que generalmente usaban los trovadores de antaño como cuatro, guitarra, güiro, bongó y conga.

“La forma nuestra tiene que albergarse en lo básico pero no quedarse ahí, porque lo que debemos hacer es llevar el mensaje a los jóvenes que son la minoría los que miran a nuestras tradiciones y a nuestra cultura”, indicó.

“Entonces agregamos a nuestra base instrumentos orquestales como trompeta, trombón, etcétera, y de esa forma logramos que estos sonidos cautivaran a los jóvenes cuando veían a nuestros niños haciendo un trabajo tan lindo en tarima, acompañado con una instrumentación diferente”, sostuvo.

La fundación tuvo una década de vigencia en los años 90, dado a los compromisos que se fueron sumando a la carrera de Alfonso Sanabria.

‘Pero al filo de un nuevo año, el trovador no descartó reabrir el espacio.

“Es un proyecto hermoso que me llena de mucha satisfacción y tal vez pronto estaremos hablando sobre eso. Hay mucho por hacer”, finalizó.

Publicidad

Comments

comments