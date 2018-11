Alex Cora con raíces guayamesas

EL REGIONAL

Los padres del exitoso dirigente de los medias Rojas de Boston, Alex Cora Amaro tienen sus raíces en Guayama, y de la Ciudad Bruja fue que se trasladaron a Caguas, donde realizaron una labor extraordinaria en las Pequeñas Ligas, y en el Béisbol Profesional.

José Manuel “Macuco” Cora e Iris Amaro, son de Guayama, y por eso, cuando los pequeños de la Liga Radamés López, que dirige Francisco Cintrón, realizaron la hazaña de representar a Puerto Rico en la serie Mundial de Pequeñas Ligas en Williamsport, Pensilvania, Cora Amaro no dudó en felicitarlos y recordarles que sus raíces son guayamesas.

Y el dirigente mediarojizo fue un excelente estudiante que se ha convertido en profesor de béisbol en el escenario de mayor calidad beisbolística.

Por eso, además e contar con unos padres muy atentos al deporte es que también hace falta una educación física de excelencia.

De hecho, este fin de semana Junta de Directores del Pabellón de la Fama del Deporte Cagüeño le expresó

“Queremos testimoniar nuestro profundo regocijo por tu extraordinaria trayectoria como uno de los jóvenes más exitosos del deporte puertorriqueño de todos los tiempos. No solamente te has convertido por derecho propio en el primer dirigente puertorriqueño en ganar una Serie Mundial del Béisbol de Grandes Ligas al conducir a Las Medias Rojas de Boston a su Noveno Campeonato, sino también por tu indiscutible demostración de amor, respeto y solidaridad con Caguas y el pueblo de Puerto Rico. Tal y como la leyenda del Rey Midas, todo parece indicar que has sido dotado de una magia poética donde todo lo que tocas lo conviertes en oro”, indica la carta que enviaron el presidente y secretario de esa organización, José V. Tito Rodríguez Casanova y Luis Domenech Sepúlveda.

Tu trayectoria como exitoso beisbolista en todas sus dimensiones, pelotero, entrenador, gerente general y dirigente, nos ha llenado a todos de un profundo sentido de pertenencia comparable únicamente con las hazañas logradas por Roberto Clemente, Orlando Cepeda, Roberto Alomar e Iván Rodríguez, todos ellos exaltados al Salón de la Fama del béisbol de Grandes Ligas. Pero sobre todo, nos satisface profundamente que seas producto del Programa de Pequeñas Ligas de Caguas y que hayas heredado de tus amados padres las enseñanzas de amor, respeto y solidaridad por el pueblo de Puerto Rico””, manifestaron los deportistas cagueños.

De hecho, Domenech Sepúlveda, hizo hincapié, que “históricamente, nuestro sistema educativo ha subestimado la importancia de la educación física para el desarrollo integral de nuestro estudiantado al percibirla como una asignatura incompatible con los componentes cognitivo, afectivo y psicomotor del proceso educativo”.

El autor del libro Historia y pensamiento de la educación física y el deporte, señaló que “diversos estudios han comprobado inequívocamente el valor formativo de la educación física escolar especialmente cuando se trata de programas bien confeccionados y adaptados a las realidades biológicas, fisiológicas y psicomotoras del estudiantado de todas las edades. Todo depende de la metodología y los recursos de enseñanza. Tales experiencias dotan al niño de vitalidad, disciplina y destrezas sociales indispensables para su convivencia diaria. Súmele el mejoramiento en ciencias, matemáticas, idiomas y otras asignaturas”.

