Alertan contra cambios al CRIM

El alcalde de Arroyo, Eric Bachier, expresó su rechazo a la ley aprobada con la que se promueve cambios en la Junta de Directores del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM) al afirmar que atenta contra el orden de la entidad y pone en riesgo los fondos de recaudos para municipios que podrían ir a dar a la deuda gubernamental con los bonistas.

El alcalde sureño, previo a una reunión con funcionarios estatales sobre el particular, denunció que la administración central del gobierno busca cambiar la estructura del Crim para que no sean los municipios del partido dominante entre ellos, el que dirija la entidad y más bien colocar a alcaldes afines a su ideología y propósitos.

La ley a la que se refiere el alcalde fue aprobada y altera un esquema que estuvo vigente por unos 30 años y que planteaba que la dirección del Crim estaría bajo el control de cinco municipios del partido que estuviera en mayoría, en este caso se trataría del Partido Popular Democrático (PPD), que dominó con 45 alcaldías, pese a que perdió a nivel central la gobernación.

“No hay una buena intención. Lo que podemos presumir es que para el gobernador (Ricardo Rosselló) los bonistas son más importantes que los municipios y recoger dinero que nosotros recibimos a través del Crim para poder pagarle a los bonistas” sostuvo Bachier.

En esa línea mantuvo que el cambio propone que la Junta sea nombrada por el gobernador. “Lo que eso nos indica es que quiere tener un control absoluto de los ingresos del Crim para quitarnos el dinero para pagarle a los bonistas” insistió el alcalde arroyano.

De paso cuestionó que la medida fuese aprobada en el Capitolio hace unos días durante una sesión a altas horas de la madrugada por lo que afirmó que los alcaldes protestarían contra la misma en todos los foros posibles, incluido el legal. “Esos no son fondos estatales, son fondos municipales y no sé porqué tocan al Crim cuando eso nos corresponde a nosotros, los alcaldes” expresó el ejecutivo municipal” que consideró que los alcaldes novoprogresistas no se opondrían porque aunque se pueda quitarles dinero del Crim, consideró que se les compensaría de alguna otra manera por ser del mismo partido pero no así con los alcaldes de afiliación popular.

Consideró que esto puede ser el primer paso para propulsar la fusión de los municipios y convertirlos en entes distritales. “Eso es lo que se vislumbra. Buscarán fusionar a los municipios pequeños con los que tengan algunos recursos y a los demás que Dios reparta suerte” expresó al cuestionar las razones para que se haya impulsado este cambio.

PLEBISCITO: “CORTINA DE HUMO”

De otra parte el alcalde consideró que la aprobación de la celebración de un nuevo plebiscito sobre estatus por parte del gobierno es un modo para desviar la atención del país y evitar que sean fiscalizados por las medidas, que consideró controversiales, que ya han tendido una sombra sobre la nueva administración.

El alcalde mencionó que aunque estarán pendientes del proceso, en su propio partido aun tienen la tarea de seleccionar un presidente que dirija la reorganización interna de la formación política, en precario desde la derrota en las elecciones pasadas.

“Ellos no pueden celebrar un plebiscito sin tomar en cuenta la voz de casi el 50 por ciento de la población que busca un Estado Libre Asociado mejorado” agregó Bachier que no ve que el Congreso vaya a estar más dispuesto a escuchar los resultados de este proceso de consulta y que más bien afectaría más los recursos económicos de Puerto Rico

¿Y LAS UNIONES?

En cuanto a la Ley de Reforma Laboral que entró en vigor, el alcalde Bachier consideró que no tendrán un beneficio en la creación de empleos al notar que no hay cambios ni propuestas para la creación de empleos que pueda beneficiar al país. Mantuvo que las mismas son únicamente beneficiosas para el sector empresarial

No obstante cuestionó que las uniones y sindicatos del país no hayan actuado en defensa de los derechos de los trabajadores y no se vea la movilización que en otras décadas caracterizaba la lucha por los derechos laborales.

“¿Dónde están las uniones?, no se ven. Antes reclamaban contra cualquier cambio que atente los derechos de los trabajadores y esto era para que salieran a protestar. ¿Será que son afines al gobierno?, ¿Le deben algo al gobierno?” se cuestionó el alcalde de Arroyo.

