Alerta a juegos que promueven agresión contra mujeres

La Oficina de la Procuradora de las Mujeres alertó a los padres sobre la existencia de videojuegos que incitan a la violencia y a la agresión contra la mujer.

“Hacemos un llamado a todos los padres para que estén alertas y monitoreen los videojuegos que están utilizando sus hijos”, expresó la procuradora Lersy Boria.

“Hemos recibido información de un juego en particular que premia al jugador por tener relaciones sexuales no consentidas con mujeres y luego, las asesina. Estos juegos promueven la violencia y no son aptos para menores”, agregó.

“Rape Day” es un juego cuyo objetivo principal es que el personaje sostenga relaciones sexuales no consentidas con mujeres y su meta es hacer exactamente lo mismo con la mayor cantidad posible. Luego de la agresión, el jugador asesina a sus víctimas.

La procuradora añadió varias recomendaciones para evitar que los niños puedan acceder a este tipo de juegos.

“Es importante cotejar continuamente los juegos que están descargando nuestros hijos. Limitar el acceso a tarjetas de crédito con las cuales pudiesen adquirir todo tipo de juegos en plataformas digitales. Limitar y supervisar el acceso de menores a cuentas propias en redes sociales. Investigar, hay plataformas de juegos en línea en donde sólo se requiere pagar $100 para publicar cualquier tipo de juego. Algunas de estas no requieren prueba de edad para comprar.

Pero también hay herramientas de monitoreo como Qustodioque permiten bloquear contenidos peligrosos y páginas web en tiempo real. Establecer límites, reglas claras y acuerdos sobre el uso de tabletas, computadoras y juegos de consola dependiendo de su edad y el tipo de juego. Hablar del tema, escúchelos y razone con ellos cuando no esté de acuerdo con sus opiniones. Esté pendiente del progreso académico de sus hijos. Conozca el contenido de los juegos y vídeos. Esté al tanto y busque información sobre los juegos “de moda”.

Siéntese a mirar junto a sus hijos los juegos y videos que ven en los dispositivos móviles. Sugiera actividades de tiempo libre, deportivas, culturales, fomentándolas desde la familia y alentándoles a que se integren en esas actividades. Existen organizaciones especializadas en este tema que cuentan con cuestionarios e información para identificar y trabajar con estas situaciones. Unirse a peticiones como la realizada por Change.org para la eliminación de videojuegos como “Rape Day” de las plataformas de venta y sobre todo, confiar en su hija/hijo y hacer que confíe en usted. De esta forma podrá acudir a usted si encuentra contenido que no entiende o si tiene algún problema en las redes”, sostuvo.

