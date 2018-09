Alcaldesa de Salinas contraresta alegaciones de legisladora

EL REGIONAL

Como partidista, erronea y no corroborada, calificó la alcaldesa de Salinas, Karilyn Bonilla Colón, la información brindada por la legisladora municipal en representación del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Lytzi Alvarado Antonetty, con relación a los adiestramientos que recibe la Policía Municipal.

Bonilla Colón aseguró que desde su llegada a la Alcaldía, la Policía Municipal ha contado con los adiestramientos requeridos, incluyendo la certificación de tiro y el equipo necesario para realizar su encomiable labor.

Sin embargo, aclaró que “naturalmente, este proceso se vió afectado tras el paso del huracán María y se ha retomado tan pronto los polígonos de tiro estuvieron disponibles”,.

Bonilla Colón, explicó que en las pasadas semanas los Policías Municipales tomaron la parte teórica del curso, paso previo y necesario para tomar la parte práctica la cual se realizará de manera escalonada en el polígono de tiro ubicado en el municipio de Guayama”.

Por otro lado, Bonilla Colón invitó a la legisladora y la delegación del PIP en la Legislatura Estatal a que se unan al proceso de recuperación de Salinas.

“Sus expresiones demuestran su evidente desconocimiento de los asuntos administrativos y su enajenación con respecto a lo que está pasando con los municipios y los procesos de desembolsos con FEMA”, afirmó la alcaldesa.

Bonilla acusó que durante los pasados meses se han realizado varios esfuerzos en beneficio de nuestra gente y el PIP no ha estado presente, ni mucho menos ha alzado su voz en beneficio de los salinenses.

“Luego del paso del Huracán María, los Alcaldes de ambos partidos hemos realizado reclamos sobre la burocracia en los desembolsos y la lentitud en la respuesta de FEMA. Sin embargo, el PIP ni la legisladora Alvarado, se han preocupado por buscar información y unirse a las múltiples exigencias que hemos realizado a las agencias estatales y federales. Aun año del huracán el PIP ha brillado por su ausencia durante este proceso de respuesta y recuperación, lo que demuestra que sus acusaciones son irresponsables y responden a una agenda política”, expresó la alcaldesa Bonilla Colón.

Por su parte, Alvarado Antonetty, aseguró que Bonilla Colón pretende desviar la atención de su responsabilidad con la seguridad del pueblo.

“Si la alcaldesa entendía que ella necesitaba ayuda para cumplir sus funciones, en las gestiones que hizo ante las agencias estatales y federales, en el proceso de recuperación luego del huracán María, con gusto el PIP le hubiera asesorado y apoyado”, expersó Alvarado Antonetty.

La Legisladora Municipal aseguró que la alcaldesa conoce una parte, no toda, del trabajo que ella realizó para ayudar a las comunidades de Salinas tras el paso del huracán.

“Mis hermanos y hermanas salinenses conocen de las acciones que he realizado en mi carácter personal y las que he presentado ante la legislatura municipal a favor de las comunidades antes y después del huracán María. Ese record es público. Pero al parecer la persona que le aconsejó a la alcaldesa utilizar ataques virulentos y de corte partidista contra mi persona, no me conoce o lo hizo con toda malicia”, aseguró.

Sobre la Policía Municipal y los entrenamientos no recibidos, la líder del PIP insiste que el cumplimiento con la ley es importante para la seguridad de los propios agentes y del pueblo.

“Si ella dice que está cumpliendo, que lo demuestre. La información que tengo es que no esta cumpliendo. Incluso, al obtener la información me comuniqué inmediatamente con la presidenta de la Legislatura Municipal, y ella se reunió con el comisionado de la Policía Municipal. Este le dijo que los agentes tomaron el entrenamiento teórico en mayo pasado y no “semanas pasadas” como dijo la honorable alcaldesa. Les falta el entrenamiento de tiro y ya lo están coordinando. En parte eso lo logró la discusión pública del asunto”, dijo Litzy Alvarado.

