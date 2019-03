Alcaldes reaccionan a malas notas dadas por ABRE

EL REGIONAL

El presidente de la Asociación de Alcaldes de Puerto Rico, José ‘Joe’ Román Abreu, reaccionó al informe publicado por la organización ABRE sobre la salud fiscal de los municipios de Puerto Rico.

“Toda iniciativa que promueva la información pública es bienvenida, pues aporta a la discusión de los temas importantes para el País. En este caso en particular, todos conocen que los municipios en Puerto Rico están en una situación fiscal comprometida. El informe alega que no se le puede atribuir la culpa de los resultados municipales del año 2017 al Huracán Maria, pero de igual manera hay otros datos fundamentales que se deben discutir”.

Por su parte, la alcaldesa de Ponce María “Mayita” Meléndez, opinó que el tamaño de un presupuesto, la extensión territorial, la cantidad de población, el tipo de industrias que operan en la jurisdicción, lo servicios que se ofrecen al pueblo, las diferentes competencias, la complejidad administrativa de las empresas municipales, los abastos de agua, entre otras consideraciones son algunos de los aspectos que distinguen los 78 municipios de la Isla.

“No podemos aplicar los mismos criterios de evaluación a todos los municipios. No hay plantilla de empleados igual a otra y mucho menos con las necesidades de servicios específicas de cada población, no hay forma de comparar las operaciones. Maricao tiene alrededor de 200 empleados y Bayamón sobre 1,800, no podríamos evaluar ambas ciudades bajo los mismos criterios si habláramos sobre esto. Asimismo la población y los servicios que se ofrecen a través de la operación municipal es única de cada Ciudad de Puerto Rico. Por ejemplo, hay municipios donde proporcionalmente el cobro de patentes es más importante mientras en otros es la Contribución sobre la Propiedad Mueble. Igual sucede con el IVU, para los municipios pequeños eso no es funcional”, dijo.

Mientras tanto, el alcalde de Cayey, Rolando Ortiz Velázquez criticó el estudio publicado por la organización ABRE Puerto Rico, porque a su entender, las métricas que utiliza son injustas, ya que no miden la totalidad de la situación municipal.

“El que se haya incluido a Cayey en el reducido grupo al que se le asignó ‘A’ es un reconocimiento que se le hace a nuestra administración municipal, pero no se está midiendo la carga enorme que se le está imponiendo a todos los municipios por parte del gobierno central. Son los ayuntamientos más pequeños los que tienen la mayor carga. Y en el caso de los municipios grandes, las obligaciones son grandísimas también, pero con menos recursos”, argumentó Ortiz Velázquez.

