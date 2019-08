Alcalde de Patillas acusa de doble vara a Vázquez

Reinaldo Millán

EL REGIONAL

Tras una semana en el que la Contraloría de Puerto Rico, emitió 7 señalamientos que no incluyen malversación de fondos ni violaciones al manejo de suministros tras el paso de María, el alcalde Norberto Soto Figueroa, afirmó que la secretaria de Justicia, Wanda Vázquez, tiene dos varas.

Soto Figueroa lamentó que Puerto Rico se encuentre bajo un clima de incertidumbre tras la renuncia del gobernador Ricardo Rosselló para evitar ser residenciado, luego de que la publicación de un chat de la plataforma Telegram junto a once ayudantes y contratistas desembocara en 15 días de agresivas protestas.

“Es lamentable que haya dos varas”, expresó el alcalde al referirse a su caso y al de los furgones extraviados que presuntamente la secretaria se negó a investigar de acuerdo con el extracto de un chat que publicó una influencer en su blog, en el que se divulga una comunicación con el exsecretario de Hacienda, Raúl Maldonado.

“Ella vino aquí con el secretario de estado y hasta filmaron un video para mostrar una botella de agua mojada”, subrayó el alcalde.

Con relación al informe de la Contralora publicado la semana pasada, Soto Figueroa puntualizó que en el mismo no hay mención de malversación de fondos ni referidos al Justicia, sino que son hallazgos administrativos que se están corrigiendo, y otros ya han sido corregidos.

“Hay no hay señalamientos de malversación de fondos ni nada, de once señamientos que fueron al principio en los borradores bajaron a siete.

El alcalde explicó que se corrigieron los señalamientos de incumplimiento de ley relacionado con el envío de informes mensuales de nóminas y puestos, deficiencias relacionadas con los balances no comprometidos de resoluciones conjuntas, y recursos económicos en otros fondos especiales con saldos inactivos por períodos prolongados. deficiencias relacionadas con los controles de los cheques en blanco, transferencias de crédito entre partidas sin las certificaciones de sobrantes requeridas, y no informadas a la Legislatura Municipal, falta de fiscalización por parte de la Unidad de Auditoría Interna, deficiencias relacionadas con la falta de controles en las operaciones del Garaje Municipal, e inventarios físicos anuales de la propiedad mueble no realizados.

