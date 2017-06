Alcalde de Cayey se reúne con cúpula policial

Presenta sus preocupaciones para reforzar lucha contra el crimen

El alcalde de Cayey, Lcdo. Rolando Ortiz Velázquez, se reunió con parte de la alta cúpula de la Policía de Puerto Rico, con el fin de discutir planes de trabajo e iniciativas dirigidas a reforzar la seguridad en la ciudad.

Ortiz Velázquez se mostró preocupado por lo que considera “el gran deterioro social que se observa a nivel general” y “posible alza en la criminalidad, a raíz de las múltiples áreas que se han visto y se verán afectadas por la crisis que enfrenta el País”.

“Nuestra responsabilidad es adelantarnos y prevenir, tener un ánimo de colaboración en todo este proceso. Ya estamos trabajando fuerte para evitar un aumento en la actividad delictiva. La reunión con el Teniente Coronel Miguel Colón March y parte de la Policía de Puerto Rico fue muy cordial. Ellos se han comprometido a colaborar con nosotros”, indicó el alcalde.

Publicidad

El Ejecutivo municipal de Cayey, parte de sus líderes municipales, así como los miembros de la Policía de Puerto Rico que participaron de la reunión, dialogaron sobre estrategias y planes de trabajo que serán implementados en Cayey tan pronto como en los próximos días.

“En los últimos años hemos logrado una gran baja en los actos delictivos, en los pasados meses no ha aumentado, pero hemos notado que los números no han bajado, se han mantenido. No queremos eso. Continuamos haciendo lo que sea necesario para lograrlo,” concluyó el alcalde, Lcdo. Ortiz Velázquez, actual presidente de la Asociación de Alcaldes.

Comments

comments