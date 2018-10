Alberto Mercado ya tiene su Casa-Museo en Cayey

EL REGIONAL

Alberto Mercado fue a Moscú en 1980 acompañado de Luis Pizarro y José ‘Papo’ Molina, hermano del también boxeador John John Molina, para representar a Puerto Rico en los Juegos Olímpicos de Verano.

Eso fue hace 38 años, y muchos boricuas, incluyendo los nuevos talentos del deporte, quizá desconocen ese dato.

Los Juegos Olímpicos de Moscú en 1980 fueron unos incompletos, al sucumbir ante el boicot decretado por el expresidente Jimmy Carter, en protesta por la invasión de Rusia a Afganistán.

Los países aliados a Estados Unidos fueron presionados, y una pequeña nación colonial del Caribe, a pesar de estar dentro de su órbita política, decidió participar.

Alberto Mercado, a pesar de extraordinarias presiones dio un paso al frente.

Su participación generó mucha controversia en Puerto Rico y en Estados Unidos, donde se destacó particularmente el concepto de la soberanía deportiva boricua, particularmente esgrimida por Don Germán Riekehoff Sampayo, presidente del Comité Olímpico de Puerto Rico en aquellos momentos.

Luego de regresar a la Isla, Mercado se encontró con una polémica política y el rechazo de sectores de la población, quienes entendieron que él debió seguir la línea impartida por el Comité Olímpico de Estados Unidos.

A pesar de las presiones, Mercado continuó siendo un deportista, afán que lo ha llevado hasta nuestros días, cuando personalmente hizo el corte de cinta junto al alcalde Rolando Ortiz Velázquez, propulsor de la idea.

“Gracias Alberto, por llevar el deporte y tu pueblo de Cayey siempre en alto, gracias por ser fiel a tus valores”, expresó el alcalde Ortiz Velázquez.

La Casa Museo está situada en la Calle José de Diego, esquina Calle Lucía Vázquez, en centro urbano de Cayey y estará abierta en horario de miércoles a viernes de 12:30 pm a 5:00 pm. Los sábados de 10:00 am a 5:00 pm. Los domingos se coordinan grupos previamente en el 787-263-7635. Más información disponible en: cayeyciudadverde.com

Allí los visitantes encontrarán toda suerte de recuerdos que Alberto ha atesorado durante todos estos años, así como evidencia documental del proceso que vivió. Incluso se muestra la Carta Abierta que el exgobernador Don Luis A. Ferré mandó a publicar en la prensa para tratar de persuadir a Alberto de no viajar a Moscú. También hay memorabilia y videos de la carrera boxística de Mercado. En los altos del edificio, como parte del proyecto, el púgil tendrá su residencia. La misma fue equipada con muebles y enseres gracias a la generosidad de Mueblerías Berríos, su presidente Don Floro Berríos y familia.

Por su parte, la presidenta del COPUR, Sara Rosario, expresó que “es más que un placer, una obligación estar aquí. ¿Quién va a decirle que no a Alberto?”.

Luego del corte de cinta y muy emocionado, Mercado agradeció de muchas maneras, “y me perdonan si se me olvida alguien, pero yo soy boxeador, no orador”, dijo entre los aplausos y risas de los presentes.

Mercado inició su carrera pugilística en 1975 en la Escuela León de Cayey. Ese mismo año ganó medalla de oro en las Primeras Olimpiadas Jíbaras celebradas en Guaynabo. En 1978 ganó en eventos de intercambios deportivos con la Marina versus Puerto Rico, oro en los XIII Centroamericanos en Medellín y en el Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes en La Habana.

Más adelante, para los Juegos Panamericanos de 1979, celebrados en Puerto Rico, Mercado ganó medalla de oro, uno de los dos oros logrados en aquella jornada, en la que Gigi Fernández ganó bronce en tenis con Crissy González. Entre los detalles que más se destacan de la galería están las fotografías que acompañan las notas de prensa que envuelven al visitante y que llevan a entender la increíble historia de Alberto Mercado.

