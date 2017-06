Aguas feas

El agua de varios sectores de Guayama sale de un color amarillento, verdoso y hasta con mal olor. Así lo han reportado residentes de sectores como Villa Universitaria, Costa Azul, la Hacienda y otras.

El Regional se comunicó con el Ing. Gierbolini, director regional de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) en Ponce, a la que pertenece la región de Guayama y el funcionario se comprometió a investigar la situación. El pasado viernes, un incendio en la oficina de la AAA en Ponce interrumpió sus trabajos pero al inicio de esta semana no se había dado aún una respuesta sobre esta situación y cuán riesgosa puede ser para el consumo, dado que no se debería a ningún fenómeno particular de la naturaleza, al no haber trascendido notables inundaciones o, por el contrario, sequía. Esperamos que la agencia ofrezca respuestas durante los próximos días.

Publicidad

Comments

comments