AES volverá a depositar en vertederos

“Aquí no hay ceniza, esto no es una carbonera, como una termoeléctrica no es una petrolera”” con esta oración Manuel Mata, presidente de la Applied Energy Systems (AES) ripostó los ataques recibidos al sobrante de la producción de de la quema de carbón para producir energía en su planta en Guayama.

La empresa abrió sus puertas nuevamente a los medios de comunicación, aunque esta vez con mayores medidas de seguridad, para ripostar la decisión del tribunal Supremo que valida la ordenanza municipal de Peñuelas para prohibir el depósito de las cenizas en el vertedero peñolano. Según la gerencia de la empresa, se seguirá depositando cenizas de carbón en el vertedero peñolano al insistir que la determinación judicial no impide continuar haciéndolo.

Manuel Mata, presidente de AES Puerto Rico, respondió a preguntas de el Regional y sostuvo que en una fecha aún no determinada, se “estará reuniendo con sus socios de negocios y camioneros” para decidir en qué momento continuarían el depósito de cenizas en Peñuelas Valley Landfill (PVL), cuyo dueño es la empresa EC Waste.

El empresario se sostuvo que la cogeneradora de energía, a la que defendió del término “carbonera” tiene permiso también de la Junta de Calidad Ambiental (JCA) en al menos seis vertederos aunque haya escogido solo dos por el momento y que son Ecosystems, en Peñuelas, y El Coquí Landfill, en Humacao.

“La decisión del tribunal se refiere a un camino, una carretera de acceso interno hecho con Agremax, únicamente a esto… Condenamos la manipulación constante de la información por grupos opositores”, expresó el presidente de AES. “Nos ratificamos en nuestra posición de mantener el uso beneficioso y la disposición de los residuos producto de la combustión de carbón autorizados por la JCA, siguiendo los reglamentos y permisos”, agregó.

Reiteró en más de una ocasión que cualquier reglamentación que la JCA llegue a aprobar sobre la regulación de la ceniza en cuanto a sus aplicaciones en construcción o uso fuera de depósito, se impondría sobre cualquier ordenanza que aprueben los municipios. Según entiede Mata, el Supremo determinó que, siendo que dicha regulación no se ha aprobado, la ordenanza peñolana aplica de forma limitada únicamente.

“La decisión del Tribunal Supremo ratificó que los municipios no tienen jurisdicción sobre lo regulado por la JCA y la Agencia Federal de Protección Ambiental (EPA). Ambas ya han autorizado y regulado la disposición de cenizas y agregados manufacturados producto de la combustión del carbón en los vertederos concertados”, destacó Mata.

Como en anteriores ocasiones, la empresa planteó que el material sobrante no es tóxico y que todo lo que se produce es primeramente trabajado para solidificar y que tiene usos beneficiosos.

Por su parte, a preguntas de este medio, el licenciado Pedro Reyes, representante legal de AES respondió a los cuestionamientos para que la empresa hubiese preferido transar una demanda en su contra en República Dominicana por el depósito de miles de toneladas de ceniza en la playa del sector Arroyo Barril en lugar de defender el estamento de la empresa de que el material no es tóxico hasta sus últimas consecuencias.

Según dijo, fue una determinación hecha por economía aunque reconoció que la determinación hubiese sembrado jurisprudencia que hubieran usado en su defensa en otros casos. Mencionó que se pagó unos $6 millones en multa al gobierno dominicano para la limpieza de la playa, lo que contrasta con la afirmación de que el material no es noscivo. Recalcó que cuentan con estudios que así lo afirman y que el material es tan poco peligroso como la tierra común aunque otros estudios prueban lo contrario y detectan altas cantidades de material químico.

Al cuestionarse porqué entonces, unos 44 municipios en Puerto Rico ya han tomado la decisión de prohibir cualquier tipo de depósito de cenizas en su territorio, Mata se mantuvo que ha sido por un asunto de ignoracia en esos pueblos y que se les ha impedido presentar su punto de vista en las vistas que han realizado por lo que mantuvo que ha habido un “trato injusto” hacia la AES. “Reconocemos el derecho de los camioneros y empleados del vertedero a tener su trabajo y ganarse su sustento por encima de aquellos que tienen una opinión diferente”, agregó.

“Tanto en los Estados Unidos como en Europa y otros países desarrollados, las cenizas se usan y son imprescindibles para fabricar el cemento, el ‘gypsum board’ y los bloques de construcción, igualmente se usan en la construcción de represas, estadios, pistas deportivas, construcción y reparación de caminos y como sub-base en la construcción de carreteras”, dijo además Reyes.

Otro aspecto que surgió durante la conferencia de prensa fue la afirmación de la empresa de que nunca se ha utilizado el material como relleno de construcción en urbanizaciones o centros comerciales a lo que el Regional mencionó que algunas como Parque Gabriela en Salinas se edificaron sobre el material y algunos como un Centro Comercial en Arroyo también tienen este material bajo su superficie. Sobre esto mencionaron en un prinicipio que se lleva registro de todo el material utilizado fuera de sus instalaciones. La planta genera anualmente unas 250,000 libras de ceniza por año, de esta cantidad, en un plazo de más de diez años implica que una cantidad superior al millón de libras se habrían utilizado en proyectos o depositado en suelo puertorriqueño.

